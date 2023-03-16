Немає такого поняття як Придністров’я: як у Молдові працюють російські агенти

Молдовські журналісти-розслідувачі в співпраці з виданнями 60 країн Європи і Сполучених Штатів дізналися про російську стратегію впливу на Молдову, яку розробили в Кремлі близько двох років тому. Там зазначається, що Росія планувала до 2030 року встановити політичний контроль над Молдовою. Щось подібне ми вже бачили з Білоруссю, Росія теж планувала до 2030 року її ледь не окупувати.

Як працюють російські агенти в Молдові і як можна вирішити цю проблему з Придністров’ям, розповів у ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua генерал-майор запасу Служби безпеки України, колишній заступник голови СБУ Віктор Ягун.

"Проблема Придністров’я закінчиться з проблемою Росії. Коли Росія припинить своє існування у тому вигляді, в якому вона зараз є, коли остаточно буде знищена її військова потуга, я думаю, з Придністров’ям в той же день так само все закінчиться. Тому що немає такого поняття як Придністров’я. Там є купка чиновників, які паразитують вже 30 років на злочинних схемах. Є якихось півтори тисячі військовослужбовців, які вважають себе громадянами РФ, хоча дві третини з них народилися в Придністров’ї і ніякого відношення до Росії не мають, крім того, що вони отримали там паспорти", - зазначив він.

За словами Ягуна, та кількість людей, які готові зі зброєю в руках відстоювати інтереси Росії в Придністров’ї, не просто критично мала, вона мізерна. Тому Придністров’я взагалі як якусь бойову одиницю треба забути, каже він.

"Я не знаю, хто постійно підіграє цій темі. Те, що стосується російської території в Молдові, вони прогавили той момент, коли можна було це зробити. Зараз активно включилися служби наших партнерів, українська спецслужба, активно допомагають владі Молдови викривати можливу агентуру Росії в середовищі тих чи інших політичних структур, ведеться правильна робота з місцевим населенням, ліквідовуються ті осередки, які можуть бути нестабільними. Вони знають поіменно, хто може за що відповідати, є задокументовані факти передачі коштів, є розуміння, через кого ті кошти передаються, хто за цим всім стоїть. Вони активно почали працювати в інформаційному полі", - зазначив Ягун.

Генерал-майор запасу зазначив, що Молдова не має кордону з Росією і Росія нічого не може зробити. Десант не зміг висадитися на пляжах Одеси, а пройти кілька десятків кілометрів до кордону з Молдовою вони точно не зможуть. Тобто це все фантастика в хворій уяві російських генералів, додав Ягун.

Нагадаємо, журналісти опублікували план Кремля щодо захоплення Молдови. Стратегічними цілями Росії ставиться примус Кишинева до вступу в ОДКБ та участі у Євразійському економічному союзі.

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