"Немає у нас у Рязані більше заводу": у Мережі поширюють кадри вибухів на НПЗ

"Немає у нас в Рязані більше заводу": так у соцмережах коментують вибухові кадри пожежі на НПЗ.

Про це інформують рос"ЗМІ".

У Мережі поширюють кадри пожежі на рязанському НПЗ.

На них видно, що в Рязані почалася пожежа, ймовірно, на місцевому нафтопереробному заводі — Рязанській нафтопереробній компанії. Також поряд була атакована Ново-Рязанська ТЕЦ. На кадрах очевидців можна спостерігати дві пожежі неподалік один від одного.

На початку січня московський суд ухвалив "Яндексу" приховати карти та фотографії цього підприємства через загрозу атак українських безпілотників. Завод Рязанської нафтопереробної компанії (РНПК) входить до складу "Роснафти".

Глава Рязанської області Павло Малков підтвердив факт повітряної атаки на місто, але не став уточнювати, чи НПЗ був метою нападу і яка там зараз ситуація.

Також у ніч проти 24 січня 2025 року атаки зазнали майже всі прикордонні регіони Росії, а також сусідні з Рязанською Тульська та Московська області.

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