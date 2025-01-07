"Немає жодного шансу": Трюдо відреагував на бажання Трампа приєднати Канаду до США

Канадський прем'єр наголосив, що партнерство із США є взаємовигідним для обох країн.

Канада ніколи не приєднається до Сполучених Штатів Америки, адже обидві країни виграють від сусідства та партнерства.

Про це заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо на своїй сторінці на платформі X.

"Немає жодного шансу, що Канада стане частиною Сполучених Штатів. Робітники та спільноти в обох наших країнах виграють від того, що є найбільшими торговими та безпековими партнерами один для одного", – написав Трюдо.

Його реакція з'явилась у відповідь на заяви майбутнього президента США Дональда Трампа, який вкотре висловив бажання розширити територію Сполучених штатів.

Нагадаємо, Трамп заявив, що США претендуватимуть на Канаду, Гренландію та Панамський канал. Він назвав Трюдо "губернатором Канади" і запропонував країні стати "нашим 51-м штатом".

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