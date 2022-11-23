"Немає зони відповідальності — немає організації”: саміт путінської ОДКБ закінчився демаршем Вірменії

На засіданні Ради колективної безпеки ОДКБ у вузькому складі, яке відбувалося в Єревані 23 листопада, прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що не готовий підписувати проект рішення щодо надання допомоги Вірменії та спільну декларацію саміту цієї організації, яку називають путінським "аналогом" НАТО.

Текст його виступу опубліковано на офіційному сайті глави вірменського уряду.

Причиною свого рішення Пашинян назвав небажання ОДКБ визнати “агресію” Азербайджану проти територіальної цілісності Вірменії “у формі чітко сформульованої політичної оцінки”.

“Утриматися від такої оцінки, говорячи, що між Вірменією та Азербайджаном немає кордону, означає стверджувати, що зони відповідальності Організації договору про колективну безпеку не існує, а якщо немає зони відповідальності, то немає самої організації. Можна принаймні так проінтерпретувати”, - наголосив вірменський прем’єр.

Він також назвав маніпуляціями заяви про те, що Вірменія нібито намагається втягнути країни ОДКБ у війну з Азербайджаном. За словами прем'єра, Вірменія не може бути зацікавлена у війні, бодай тому, що досить постраждала від війн.

Пашинян висловив думку, що відсутність політичної оцінки ситуації може розцінюватися Азербайджаном як "зелене світло" світло з боку ОДКБ для подальшої агресії проти Вірменії.

"Виходячи з цього, шановні колеги, на даний момент я вважаю, що поданий до підписання проект "Декларації СКБ ОДКБ та про спільні заходи з надання допомоги Республіці Вірменія" недостатньо доопрацьований, і в даному вигляді, з усією повагою, я не готовий підписати ці документи", - додав Пашинян.

Президента Азербайджану - країни, яка також є членом ОДКБ, на цій зустрічі не було. Ільхам Алієв у цей час поїхав із візитом до Сербії.

За спільним столом, окрім прем’єр-міністра Вірменії, зібралися лідери Росії, Білорусі, Казахстану, Таджикистану та Киргизстану.

Секретар ОДКБ Станіслав Зась на підсумковому брифінгу заявив, що відсутність спільної декларації - це “нормальний процес”, мовляв, немає жодної міжнародної організації, де всі думають однаково.

Прессекретар президента Росії Путіна Дмитро Пєсков запевнив, що Вірменія точно залишиться в ОДКБ, незважаючи на те, що "не про все вдалося домовитися".

Нагадаємо, білоруський диктатор Олександр Лукашенко на саміті Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) заявив, що розділяє думку про те, що від результату війни в Україні залежить існування цієї організації.

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