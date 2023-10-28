Немічний і в інвалідному візку: ШІ показав, який вигляд матиме Путін 2030 року (фото)

Штучний інтелект зобразив російського диктатора за сім років нещасним і немічним старим.

На тлі чуток про "смерть" президента Росії Володимира Путіна штучний інтелект (ШІ) показав, який вигляд він матиме, якщо доживе до 2023 року.

Про це пише видання Daily Express US, демонструючи зображення, створені Midjourney.

ШІ зобразив Путіна 2030 року, як хворого і немічного старого, з втомленим і безрадісним обличчям. На думку видання, яке опублікувало зображення ШІ, російський президент у глибокій старості має "негарний вигляд".

Зображення ШІ. Путін 2030 року. Фото: MidJourney

На одному із зображень Путін сидить в інвалідному візку в піджаку з квітковим принтом.

Зображення ШІ. Путін 2030 року. Фото: MidJourney

Ще одне зображення показує Путіна з ходунками для людей похилого віку в одязі сімдесятих років минулого століття.

Зображення ШІ. Путін 2030 року. Фото: MidJourney

Нагадаємо, один з анонімних російських Tелеграм-каналів, який позиціонує себе як опозиційний, повідомив, що Путін помер ввечері 26 жовтня, після чого у РФ розпочалася підготовка до держперевороту, адже "на сцену" хотіли випустити його двійника. Втім, до цієї інформації скептично віднеслися не лише користувачі соцмереж, але й представники української влади.

Зокрема, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Путін "ніколи не був здоровим".

"Рано чи пізно кожна людина відправляється на той світ. І Путін також. Переважна більшість нашого населення, якщо не сказати 99,9% бажає, щоб це відбулося якомога скоріше. Щодо його стану здоров'я, ця людина була нездорова на голову, коли приймала рішення нападати на країну, про яку вони розповідали, що ми брати, сестри. Це треба бути божевільним, щоб у такий спосіб розв'язувати питання. Тому щодо стану його здоров'я, він ніколи не був здоровим. А питання, коли Господь забере його до себе, це питання часу", - сказав він.

Радник глави офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що сама по собі смерть Путіна тільки запустить в прискореному режимі процеси розкладання РФ.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко вважає, що смерть Путіна, ймовірно, пройде за тим самим сценарієм, що з Йосипом Сталіним.

Читайте також: