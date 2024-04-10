Неминучі "наслідки" для Тайваню: Сі Цзіньпін відзначився жорсткою заявою

Населення Тайваню та КНР належить до однієї нації, тому усі зовнішні втручання приречені на провал, а острів за будь-яких умов повернеться в обійми Китаю. Таку заяву зробив голова КНР Сі Цзіньпін під час зустрічі в Пекіні з колишнім президентом Тайваню Ма Інцзю.

Про це пише "Сіньхуа".

"Співвітчизники з обох боків Тайванської протоки належать до однієї китайської нації. Тому возз'єднання неминуче", - заявив Сі.

Лідер Китаю нагадав, що історія китайської нації налічує щонайменше 5 тисяч років, впродовж яких "люди з обох боків Тайванської протоки боролися пліч-о-пліч проти загарбників".

"Жителі з обох берегів Тайванської протоки є китайцями і немає вузлів, які неможливо розв’язати, питань, які неможливо обговорити, та немає сили, яка може нас роз’єднати. Ширина протоки не може розірвати родинного зв’язку зі співвітчизниками з іншого її боку", – заявив Сі.

Він також додав, що ніхто не зможе протистояти "національному возз'єднанню" і назвав це "історичною тенденцією"..

Сі відкинув як незначущі відмінності у державному управлінні КНР та Тайваню та заявив, що ситуацію треба розглядати з позиції історії нації. Він також підтвердив, що Китай вважає демократичний острів своєю суверенною територією і продовжить вживати заходів, щодо його повернення.

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