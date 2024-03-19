Неминучий голод і сотні тисяч смертей: приголомшливі подробиці продовольчої кризи в Газі

Гуманітарні організації кажуть, що вони все ще не можуть доставити достатню кількість вантажу або безпечно розподілити його, особливо на півночі.

Гостра нестача продовольства в деяких частинах Сектора Гази вже перевищила рівень голоду, і без негайного припинення вогню і постачання продовольства в райони, відрізані бойовими діями, неминуча масова загибель людей, повідомив 18 березня Всесвітній моніторинговий центр з питань голоду.

Про це пише Reuters.

Голод в Газі

Згідно з Інтегрованою класифікацією стадій продовольчої безпеки (IPC), на оцінки якої покладаються агентства ООН, 70% людей в деяких частинах північної Гази страждають від найгострішої нестачі продовольства, що більш ніж втричі перевищує поріг в 20%, який вважається голодом.

IPC заявляє, що не має достатніх даних про рівень смертності, але, за його оцінками, жителі Гази неминуче помруть від голоду, який визначається як дві людини з кожних 10 000, що помирають щодня від голоду або від недоїдання і хвороб.

Міністерство охорони здоров'я Гази повідомило, що на сьогоднішній день від недоїдання померли 27 дітей і троє дорослих.

“Дії, необхідні для запобігання голоду, вимагають негайного політичного рішення про припинення вогню, а також значного і негайного збільшення гуманітарного і комерційного доступу до всього населення Гази”, — йдеться в повідомленні.

Загалом, 1,1 мільйона жителів Гази, близько половини населення, відчувають “катастрофічну” нестачу продовольства, причому близько 300 000 з них наразі стикаються з перспективою голодної смертності.

Перспектива штучного голоду в Газі викликала найгострішу критику на адресу Ізраїлю з боку західних союзників відтоді, як він розпочав війну проти бойовиків ХАМАСу після їхньої смертоносної атаки на ізраїльську територію 7 жовтня.

“У Газі ми більше не перебуваємо на межі голоду. Ми перебуваємо в стані голоду... Голод використовується як зброя війни. Ізраїль провокує голод”, — заявив глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель на конференції в Брюсселі, присвяченій допомозі Газі.

Міністр закордонних справ Ізраїлю Ізраїль Кац у відповідь заявив, що Боррель повинен “припинити нападки на Ізраїль і визнати наше право на самооборону від злочинів ХАМАСу”.

Ізраїль дозволив “доставку великої гуманітарної допомоги в Газу наземним, повітряним і морським шляхами для всіх, хто бажає допомогти”, заявив Кац на платформі X (колишній Twitter), і ця допомога була “жорстоко зірвана” бойовиками ХАМАСу за “сприяння” Агентства ООН з надання допомоги UNRWA.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш назвав звіт IPC “жахливим звинуваченням” і заявив, що Ізраїль повинен надати повний і безперешкодний доступ до всіх частин Гази.

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що уважно вивчить звіт: “Очевидно, що статус-кво є нестійким. Ми потребуємо термінових дій, щоб уникнути голоду”.

Ізраїль, який спочатку дозволяв доставляти допомогу до Гази лише через два контрольно-пропускні пункти на південній околиці анклаву, заявляє, що відкриває більше маршрутів наземним транспортом, а також дозволяє морські перевезення і повітряне десантування. Минулого тижня прибув перший човен з гуманітарною допомогою.

Гуманітарні організації кажуть, що вони все ще не можуть доставити достатню кількість вантажу або безпечно розподілити його, особливо на півночі.

Штурм лікарні

У руїнах міста Газа ізраїльські війська вночі розпочали масштабний штурм лікарні Аль-Шифа. Колись найбільша лікарня Сектора Гази, зараз вона є одним з небагатьох медичних закладів, які ще частково функціонують на півночі території.

Ізраїль заявив, що в лікарні було вбито понад 20 бойовиків ХАМАСу, в тому числі високопоставлений командир ХАМАСу Файєк аль-Мабхух. ХАМАС заявив, що він був співробітником палестинської поліції, якому було доручено наглядати за захистом поставок гуманітарної допомоги до Гази.

Переговори про припинення вогню у війні, яка триває вже шостий місяць, повинні були відновитися в понеділок, коли ізраїльська делегація на чолі з шефом розвідки країни вирушила до Катару. Але ізраїльський чиновник заявив, що на укладення будь-якої угоди, ймовірно, знадобиться ще щонайменше два тижні, що стало явним розчаруванням для Вашингтона, який прагнув укласти угоду до початку священного місяця Рамадан минулого тижня.

Президент США Джо Байден попередив прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу в понеділок під час телефонної розмови, що військова операція в Рафаху поглибить анархію в Газі, і вони домовилися, що команди від кожної сторони зустрінуться у Вашингтоні для обговорення цього питання, повідомив Білий дім.

Нетаньягу пообіцяв просунутися в Рафах на південній околиці Гази, де більше половини з 2,3 мільйона жителів території знайшли притулок, рятуючись від ізраїльського наступу, що просувається далі на північ.

Лідер Демократичної партії Байдена в Сенаті США минулого тижня закликав ізраїльтян замінити Нетаньягу, заявивши, що той підриває міжнародний авторитет Ізраїлю, дозволяючи занадто багато страждань в Газі.

Війна почалася, коли бойовики ХАМАСу увірвалися на територію Ізраїлю, вбивши, за ізраїльськими підрахунками, 1200 осіб і захопивши 253 заручники. З того часу внаслідок нападу Ізраїлю загинуло понад 31 000 мешканців Гази, за даними палестинських чиновників у сфері охорони здоров'я.

Спецназ

Ізраїльські військові заявили, що спецназ за підтримки піхоти і танків провів “точну операцію” на території лікарні Аль-Шифа, ґрунтуючись на розвідданих про те, що лікарня використовувалася лідерами ХАМАСу.

“Ми затримали понад 200 підозрюваних у тероризмі, яких зараз допитують”, — заявив речник ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі. За його словами, один ізраїльський солдат загинув під час боїв.

Місцеві жителі описали одні з найзапекліших боїв на півночі Гази за останні місяці. 32-річний Мохаммед Алі, батько двох дітей, який живе неподалік від лікарні, розповів Reuters через чат-додаток, що звук штурму розбудив сусідів близько 1-ї години ночі.

“Незабаром почали котитися танки, вони приїхали з західної дороги і попрямували до Аль-Шифи, потім посилилися звуки пострілів і вибухів”, — сказав він.

Міністерство охорони здоров'я Гази заявило, що переміщені особи, які перебували в лікарні, загинули під час пожежі, спричиненої рейдом.

Нагадаємо, ізраїльський наступ на південне місто Рафах у Секторі Гази зробить “дуже складним” збереження миру в регіоні через ймовірну велику кількість жертв серед цивільного населення, заявив 17 березня канцлер Німеччини Олаф Шольц після переговорів із королем Йорданії Абдуллою.

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