Неминучий: західні аналітики назвали, коли може настати зовнішній дефолт у РФ, та описали сценарій його розвитку

Неминучий: західні аналітики назвали, коли може настати зовнішній дефолт у РФ, та описали сценарій його розвитку

За словами аналітиків, швидкого відновлення економічного становища РФ уже не буде.

Перший за століття зовнішній дефолт РФ виглядає фактично неминучим. Західні аналітики припускають, що він може настати протягом 12 місяців, про це свідчить дослідження ICE Data Services.

Про це пише Bloomberg.

"Казначейство РФ припинило виплати доларових боргів з російських рахунків в банках США. Коли спроба оплати в валюті була заблокована, то Росія порушила умови двох облігацій, виплативши інвесторам рублі замість доларів. Це ще на крок приблизило дефолт. Ризики дефолту в РФ з'явились після вторгнення Росії в Україну в лютому та санкцій проти агресора - російських банків, компаній та олігархів. Заморожування валютних резервів центрального банку вилучило Росію зі світової фінансової системи, зробивши її країною з найбільшими санкціями за лічені дні", - додає видання.

За даними аналітиків Заходу, станом на 9 квітня дані щодо страхового покриття боргу дають майже 90% імовірність дефолту РФ.

"Якщо Росії не вдасться організувати виплати власникам облігацій протягом пільгового періоду, і на рахунки не надійдуть долари, то це дефолт", - заявив головний інвестиційний директор берлінської компанії Capitulum Asset Management Лутц Рогмаєр.

За словами стратега Bluebay Asset Management Тіма Еша, швидкого відновлення економічного становища РФ уже не буде через запроваджені санкції та втрату іноземних бізнесів. Він прогнозує, що росія буде у стані дефолту протягом десятиліття. У громадян РФ буде:

відсутність доступу до міжнародних ринків капіталу,

дуже високі витрати на запозичення навіть у китайців,

відсутність інвестицій,

відсутність зростання,

низький рівень життя.

"Путін своїми діями в Україні перетнув рубікон. Це жахлива перспектива для Росії та росіян", - сказав Еш.

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