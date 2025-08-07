Немовля, яке усіх здивувало: у Чехії 25-річна жінка народила хлопчика з рекордною вагою

Ніколь Дочкалова та її син Матей

У Чехії 25-річна жінка народила дитину вагою 5,52 кілограма та зростом 60 сантиметрів. Це стало рекордним показником.

Про це повідомляє Bild.

Малюк, який здивував усіх

Журналісти прибули до лікарні й розпитали маму Ніколь Дочкалкову про те, як протікала її вагітність. Подружжя знало, що дитина є більш габаритною, ніж передбачає норма.

«Це було так, ніби я носила двох дітей», — сміялася мати у коментарі телеканалу «Nova».

Перша донька Ніколь важила лише 3,8 кілограма.

Родичам це навіть здалося трохи кумедним: «Вони оцінювали вагу та робили ставки», — каже мама Ніколь. Навіть лікарі думали, що Матей народиться на кілограм легшим.

Однак вагітній рекомендували кесарів розтин через розмір дитини. Потайки вона навіть сподівалася, що її син з’явиться на світ трохи раніше, а отже, буде меншим.

«Це було важко. Я сподівалася, що він народиться на місяць раніше за очікувану дату», — зізнається вона.

Батько дитини Радім Дочкалков також був здивований, що дитина виросла настільки крупною.

На щастя, пологи пройшли добре. Життю матері й дитини нічого не загрожує.

