Немовля вижило після падіння з коляскою з 50-метрового схилу: деталі

Альпи. / © pixabay.com

Реклама

У Тірольських Альпах у районі Ландек немовля з Німеччини вижило після падіння з гірського схилу заввишки близько 50 метрів. Інцидент стався під час прогулянки родини з Лейпцига — коляска з дитиною покотилася вниз, коли мати намагалася відкрити хвіртку на пасовищі.

Про це повідомляє австрійське агентство APA з посиланням на медиків та рятувальні служби, передає Bild.

Коляска кілька разів перекинулася, дитина випала з неї й опинилася на гірському лужку під горою Фроммес Альп на висоті 1700 метрів. На щастя, поруч були рятувальники — вони надали малюку першу допомогу та доправили до районної лікарні, а згодом гелікоптером — до університетської клініки Інсбрука.

Реклама

“Враховуючи тяжкість події, дитині неймовірно пощастило”, — заявив представник клініки Йоханнес Швамбергер.

За словами лікарів, зараз загрози життю немовляти немає.

Раніше ТСН.ua розповідав про неймовірну історію порятунку. У маленькому селі в Гімалаях, в індійському штаті Хімачал-Прадеш, посеред ночі, коли більшість мешканців спали, відчайдушний гавкіт маленького собаки врятував десятки життів від неминучої трагедії. Цуценя розбудило 67 людей, змусивши їх залишити свої оселі, перш ніж масштабний зсув ґрунту зруйнував село.