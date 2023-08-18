Немовлята ставали жертвами медсестри-убивці: суд визнав її винною у смерті семи дітей

Свої злочини працівниця лікарні вчиняла у відділенні для новонароджених між 2015 і 2016 роками

Британську медсестру визнали винною у вбивстві семи немовлят і спробі вбити ще шістьох у лікарні, де вона працювала. 33-річна Люсі Летбі завдавала шкоди немовлятам, які перебували під її опікою, вводячи повітря в їхню кров, перегодовуючи їх молоком, фізично нападаючи на них і отруюючи їх інсуліном.

Про завершальну стадію слухання справи у коронному суді Манчестера повідомляє The Guardian.

Свої злочини медсестра вчиняла у відділенні для новонароджених у проміжку часу між 2015 і 2016 роками.

Прокурори стверджували, що її намір полягав у тому, щоб вбити немовлят, водночас обманюючи своїх колег, щоб вони повірили в природну причину смерті.

Коли в лікарні зауважили різке зростання кількості немовлят, які вмирають або стан яких несподівано погіршуються, і не знайшли цьому медичного пояснення, поліція почала розслідування.

Після судового розгляду, який тривав 10 місяців, журі у складі семи жінок і чотирьох чоловіків вирішило, що вона винна в нападах, які звинувачення назвали "наполегливими, розрахованими та холоднокровними".

“Вона робила все можливе, щоб приховати свої злочини, змінюючи способи, якими вона неодноразово завдавала шкоди дітям, які перебували під її опікою... У її руках нешкідливі речовини, такі як повітря, молоко, рідини, або ліки, такі як інсулін, ставали смертельними. Вона використала своє ремесло, щоб завдати шкоди, горя та смерті”, - говорила в обвинувальній промові Паскаль Джонс, старший прокурор Королівської прокуратури.

Вирок Летбі буде винесено у понеділок, 21 серпня. Очікується, що її засудять до довічного терміну ув’язнення.

Нагадаємо, раніше у Новій Зеландії жінка зізналася у вбивстві своїх дворічних доньок-близнючок та їхньої шестирічної сестри.

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