Необхідність продовжувати "СВО", умови переговорів та стратегічна поразка РФ: головні тези з інтерв'ю Лаврова російським пропагандистам

Сергій Лавров наголосив, що Росія упевнена у необхідності продовжувати війну в Україні.

Міністр закордонних справ країни-агресорки РФ Сергій Лавров 19 квітня дав інтерв'ю російським пропагандистським радіостанціям Sputnik, "Комсомольська правда" та "Говорить Москва". В інтерв'ю Лавров говорив про війну та переговори з Україною, про санкції Заходу та про відсутність ядерної зброї в Ірану.

Головні тези з інтерв'ю очільника МЗС РФ Лаврова:

Росія більше не робитиме пауз у бойових діях у разі початку переговорів щодо України, віри Києву немає.

Росія має повну упевненість у необхідності сьогодні продовжувати "СВО" в Україні.

"Формулу миру" Зеленського треба відсунути убік та почати обговорювати основи врегулювання, на яких Росія готова домовлятися.

Росія завжди надає перевагу переговорам перед бійками і війнами.

Нагнітання теми завдання поразки Росії відображає агонію та істерику Заходу.

Про розмови щодо завдавання стратегічної поразки Росії: ми не злякаємося.

Захід бездумно збільшує санкції, не думаючи про результат.

Росії немає сенсу нападати на країни Європи, політики говорять про те, що Москва нібито планує напасти на країни ЄС, щоб вибити з парламентів більше коштів на продовження війни в Україні.

Росія вважає Вірменію союзником, Єреван від ЄАЕС отримує найбільше вигоди.

Росія дипканалами передала Ізраїлю, що Іран не хоче ескалації.

Іран не має ядерної зброї, це підтверджує і МАГАТЕ.

Нагадаємо, прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, голова Міноборони РФ Сергій Шойгу, голова Генштабу РФ Валерій Герасимов та голова МЗС РФ Сергій Лавров активізували інформаційні операції, щоб залякати Захід та підштовхнути Україну до переговорів.