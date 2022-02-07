Необов'язкові маски та COVID-сертифікати: країни світу поступово послаблюють карантин

Втім, Австрія посилює обмеження для невакцинованих.

Країни світу продовжують послаблювати карантинні обмеження, які вводили через зростання COVID-захворюваності.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 7 лютого.

В Ізраїлі більше не вимагатимуть паспорти вакцинації у ресторанах, кінотеатрах, спортзалах та готелях. Також скасовують обмеження щодо кількості людей у закритих приміщеннях.

Від середи, 9 лютого, COVID-сертифікати не вимагатимуть і в ресторанах та розважальних закладах Чехії. У Швеції стануть необов'язковими маски у транспорті. Крім того, працівники зможуть повернутися з дистанційки в офіси, а студенти - до аудиторій. Франція послабить карантинні обмеження за тиждень. Так, відвідувачів почнуть приймати нічні клуби та концертні залі.

У світі продовжують послаблювати карантинні обмеження

Натомість в Австрії вже цього тижня всім нещепленим загрожує штраф. У країні набуває чинності закон про обов'язкову вакцинацію громадян віком від вісімнадцяти років, у яких немає медичних протипоказань і які не хворіли на коронавірус протягом останніх пів року.

Як повідомлялося, державні кордони Австралії від 21 лютого вперше за майже два роки відкриються для іноземних громадян. Для в'їзду до країни мандрівники повинні бути повністю вакцинованими проти COVID-19, а також "дотримуватися державних протоколів під час переміщення країною".

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