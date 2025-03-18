Неочікувана заява Китаю: чи бачить Пекін свою участь у повоєнній відбудові України

У Китаї розповіли, що передали Києву чотири партії гуманітарної допомоги і запевнили, що готові долучитись до повоєнного відновлення країни.
Китай неочікувано заявив, що готовий приєднатися до повоєнної відбудови України.
Про це сказав речник Китайського агентства міжнародного розвитку та співпраці (аналог американського USAID – ред.) Лі Мін, пише China Daily.
"Китай надав чотири партії гуманітарної допомоги Україні з початку "української кризи" (саме так Пекін воліє називати повномасштабне вторгнення РФ – Ред.)", – сказав Лі Мін, коли його попросили прокоментувати повідомлення про те, що президент Володимир Зеленський висловив сподівання на допомогу Китаю у відновленні миру та відбудові країни.
Лі Мін запевнив, що Китай "докладатиме зусиль для підтримання світового миру і стабільності" і буде "прогресивною силою для глобальної чесності та справедливості".
"Ми готові продовжувати надавати допомогу (Україні – ред.) у межах наших можливостей та відповідно до побажань залучених сторін, що, звичайно, включає і повоєнне відновлення", – зазначив речник китайського Агенства.
Раніше стало відомо, що Росія, Іран і Китай проведуть нові спільні військово-морські навчання.
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