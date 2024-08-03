Неочікувані деталі ліквідації лідера ХАМАС: іранські силовики звинувачують один одного

Помста Ізраїлю за вбивство лідера ХАМАС відійшла на другий план на тлі виявлених проблем із внутрішньою безпекою. Між підрозділами КВІР почалась "гра у звинувачення".

В Ірані заявили, що ізраїльська розвідка "Моссад" завербувала агентів із загону Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) "Ансар аль-Махді" у Тегерані, які відповідають за безпеку високопосадовців. Саме вони заклали вибухівку у трьох окремих кімнатах гостьового будинку у Тегерані, де зупинився лідер палестинського терористичного угруповання ХАМАС Ісмаїл Ганія, який прибув до Тегерана для участі у церемонії інавгурації нового президента Масуда Пезешкіана.

Про це пише Telegraph.

Видання з посиланням на двох анонімних іранських чиновників пише, що Ганію планували ліквідувати ще у травні, під час похорону попереднього президента Ірану Ебрагіма Раїсі. Але через велике скупчення людей всередині будівлі та високу ймовірність провалу, операцію скасували.

За словами офіційних осіб, у слідства є записи з камер відеоспостереження в гостьовому будинку, які зафіксували, як агенти протягом декількох хвилин потайки входять і виходять з декількох кімнат, зокрема зі спальні Ганії та двох інших кімнат, де також було знайдено вибухівку.

За словами представника КВІР, після замінування будівлі агенти втікли з країни, але ймовірно, на місці залишився координатор. Тієї ж ночі один з вибухових пристроїв, який був розташований у кімнаті Ганії, підірвали за допомогою дистанційного сигналу з-за кордону. Внаслідок вибуху лідер ХАМАС загинув.

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"Це приниження для Ірану і величезний пролом у безпеці. Це все ще питання для всіх, як це сталося. Я не можу зрозуміти. Має бути щось вище в ієрархії, про що ніхто не знає" – заявив інший представник КВІР в анонімній бесіді з журналістами видання.

Він додав, що силовики створили робочу групу для розробки ідей, які дозволили б представити вбивство Ганії як таке, що не пов'язане з порушення безпеки.

За словами джерел, наразі у КВІР розгортається "внутрішня гра у звинувачення", при цьому різні сектори звинувачують один одного у провалі.

Командувач силами "Аль-Кудс" КВІР Есмаїл Каані заявив, що порушення безпеки "принизило всіх" і закликав "звільняти, заарештовувати й, можливо, стратити" винних.

Джерела зазначають, що на тлі виявлених деталей вбивства лідера ХАМАС, навіть помста Ізраїлю відійшла на другий план.

"Верховний лідер протягом останніх двох днів кілька разів викликав усіх командирів, він хоче отримати відповіді. Для нього зараз важливіше усунути порушення безпеки, ніж прагнути помсти", – зауважив один зі співрозмовників видання.

Нагадаємо, Іран погрожує вдарити по Ізраїлю, як каже верховний лідер аятола Алі Хаменеї, щоб помститися за вбивство політичного лідера терористичного ХАМАСу Ісмаїла Ханії в Тегерані. Розвідка США очікує навіть більш масштабної атаки, в тому числі й на американські бази, в якій може взяти участь і ліванська Хезболла, ніж перший прямий удар ракетами та дронами з території Ірану по Ізраїлю в середині квітня цього року.

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