Неочікувано: Казахстан допомагає Росії радянською військовою технікою - експерт

Військовий експерт Олег Жданов повідомив, що із Казахстану до Росії їдуть колони військової техніки. Можливо, це китайське озброєння, яке переміщується через Казахстан.

Про це Жданов розповів на своєму Ютуб-каналі.

За словами експерта, російський диктатор Вололимир Путін міг обговорити питання постачання військової техніки із китайським лідером під час Шанхайського саміту.

"Тому що в Китаї дуже багато радянської техніки, яка поставлялася туди (в Казахстан - ред.). До 2017 року на озброєнні їх армії було багато такої техніки. А Казахстан - це сателіт і сфера впливу Китаю. Цілком можливо, що на Шанхайському саміті Путін міг обговорювати це військово-технічне питання з Сі Цзіньпінем. Або це Китай через Казахстан жене військову допомогу Росії, або це Казахстан зі своїх старих радянських запасів дає техніку Російської Федерації" - зазначив експерт.

Варто зазначити, що у Казахстані заявили про нейтралітет країни у війні в Україні, на яку в ніч проти 24 лютого напала Росія. Тим часом казахи відкрито заявляють, що не підтримують вторгнення Путіна до України.

Нагадаємо, росіянам, які втікають від мобілізації, почали вручати повістки на кордоні з Казахстаном.

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