Неочікувано: Казахстан допомагає Росії радянською військовою технікою - експерт

До Росії їдуть ешалони військової техніки із Казахстану.
Військовий експерт Олег Жданов повідомив, що із Казахстану до Росії їдуть колони військової техніки. Можливо, це китайське озброєння, яке переміщується через Казахстан.
Про це Жданов розповів на своєму Ютуб-каналі.
За словами експерта, російський диктатор Вололимир Путін міг обговорити питання постачання військової техніки із китайським лідером під час Шанхайського саміту.
"Тому що в Китаї дуже багато радянської техніки, яка поставлялася туди (в Казахстан - ред.). До 2017 року на озброєнні їх армії було багато такої техніки. А Казахстан - це сателіт і сфера впливу Китаю. Цілком можливо, що на Шанхайському саміті Путін міг обговорювати це військово-технічне питання з Сі Цзіньпінем. Або це Китай через Казахстан жене військову допомогу Росії, або це Казахстан зі своїх старих радянських запасів дає техніку Російської Федерації" - зазначив експерт.
Варто зазначити, що у Казахстані заявили про нейтралітет країни у війні в Україні, на яку в ніч проти 24 лютого напала Росія. Тим часом казахи відкрито заявляють, що не підтримують вторгнення Путіна до України.
Нагадаємо, росіянам, які втікають від мобілізації, почали вручати повістки на кордоні з Казахстаном.
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