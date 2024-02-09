Неонацисти, громадянська війна та штучна держава: 5 брехливих заяв Путіна в інтерв'ю Карлсону

Президент РФ Володимир Путін дав інтерв'ю скандальному ексведучому Fox News Такеру Карлсону. Кремлівський диктатор очікувано розповів псевдоісторичну маячню.

Про головні фейкові заяви Путіна розповідає Центр стратегічних комунікацій.

Неонациські рухи в Україні

Путін традиційно пригадав про одну з головних цілей РФ - денацифікацію. Він наголосив, "цих людей потрібно позбутися".

"Ви знаєте, як вам не здасться дивним, під час переговорів у Стамбулі ми таки домовилися про те, що в Україні не буде культивуватися неонацизм, у тому числі й буде заборонено на законодавчому рівні. Це, виявляється, можна зробити під час переговорного процесу. І тут немає нічого принизливого для України як для сучасної цивілізованої держави. Хіба якійсь державі можна пропагувати нацистів? Ні, правда? От і все", - переконує Путін.

Насправді, "неонацизм в Україні" - одна з вигаданих російською пропагандою проблем, яка родом ще з СРСР. Раніше подібні закиди відчули на собі Польща, Ізраїль і навіть соціалістична Югославія. Сьогодні "неонацизмом" Кремль намагається виправдати агресію, це попри те, що сучасна Росія перетворилася на нацистську державу.

Війну можна було закінчити ще півроку тому

Путін звинуватив Україну у тому, що вона нібито піддалася "вимогам Джонсона", коли була можливість припинити бойові дії.

"Той факт, що вони підкорилися вимогам або вмовлянням містера Джонсона, здається дуже сумним. Тому що, як сказав Арахамія, ми могли б зупинити ці бойові дії ще півтора року тому, але британці нас умовили та ми відмовилися. Ну і де зараз містер Джонсон? А війна триває", - зловтішається кремлівський диктатор.

Також читайте Окупанти зменшили інтенсивність атак на лівобережжі Херсонщини: Гуменюк розповіла деталі

Під час перемовин, які тривали у Білорусі та в Туреччині у лютому-березні 2022 року не було досягнуто прийнятного для сторін результату. Москва наголошувала на капітуляції. Єдиною умовою української сторони було, щоб Росія утрималася від чергових спроб анексії території. Але Путін не дослухався і сам спалив переговорні мости.

Україна - справа рук Леніна, а згодом - Сталіна

Саме так, на думку Путіна, Україну, якою вона є зараз, створив Ленін.

"Радянська Україна отримала величезну кількість територій, які взагалі ніколи до неї жодного стосунку не мали, насамперед, Причорномор’я. Але це не важливо. Тому ми маємо всі підстави говорити, що, звичайно, Україна у певному сенсі – штучна держава, створена з волі Сталіна", - йдеться у повідомленні.

Російські більшовики не створили, а завоювали незалежну Україну, перетворивши її на чергову "радянську республіку". Тож якщо говорити про штучність, це стосується насамперед самої РФ. яка всю свою історію займалася загарбуванням чужих територій – від Східної Пруссії і до Маньчжурії.

Також читайте Команда Сирського: що відомо про кандидатів на керівні посади

Громадянська війна в Україні між українськими солдатами

Путін каже, що українці досі почуваються "росіянами".

"Українські солдати потрапили в оточення — це конкретний приклад із життя, бойові дії — наші солдати кричать їм: «Шансів немає, здавайтеся! Виходьте, будете живі, здайтеся!». І раптом звідти російською, доброю російською кричать: «Росіяни не здаються!» – І всі загинули. Вони досі росіянами почуваються. У цьому сенсі те, що відбувається, це певною мірою елемент громадянської війни", - сказав чергову маячню Путін.

Правда: Україна – зріла політична нація, що об’єднує громадян різного етнічного походження і віросповідання, які живуть у злагоді та взаєморозумінні. Російсько-українська війна у жодному разі не є "громадянською", адже її учасники вже багато років є громадянами різних держав.

США мають домовитися з РФ для закінчення війни

Путін дивується, мовляв, "невже американцям нема чим зайнятися?", акцентуючи на проблемах з міграцією та національним боргом.

"Понад 33 трильйони доларів. Вам нема чим зайнятися. Тому ви маєте воювати в Україні. Чи не краще домовитись із Росією? Домовитися, вже розуміючи ситуацію, яка складається на сьогодні, розуміючи, що Росія боротиметься за свої інтереси до кінця, і, розуміючи це, власне, повернутися до здорового глузду, почати з повагою ставитися до нашої країни, до її інтересів та шукати якісь рішення?", - наголосив диктатор.

Здійснивши повномасштабний напад на Україну росіяни порушили близько 400 міжнародних угод. Зокрема, Будапештський меморандум, згідно з яким вона, так само як і США та Велика Британія, зобов’язалися бути гарантами безпеки України в обміні на передання Росії українського ядерного арсеналу. Росія порушила Договори про дружбу, співробітництво та партнерство. Росія використовує міжнародні угоди як зброю проти тих держав, з якими вона їх укладає і веде нечесну гру.

Крім того, додамо, що Путін приніс на інтерв'ю папку з копіями листів Богдана Хмельницького і запропонував зробити історичний екскурс у вигадану ним історію України.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.