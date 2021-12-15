Неоплачувана відпустка та звільнення: Google готує жорсткі заходи для невакцинованих працівників

До 3 грудня співробітники компанії повинні заявити про свій статус вакцинації, аби не бути звільненими в подальшому.

Компанія Google пригрозила невакцинованим співробітникам, що вони втратять зарплату і зрештою будуть звільнені.

Про це повідомляє CNBC із посиланням на внутрішній лист співробітникам.

У записці, розповсюдженій керівництвом, зазначено, що працівники мають до 3 грудня заявити про вакцинації та завантажити документацію, що підтверджує, або подати заявку на медичне чи релігійне звільнення. Далі компанія почне контактувати з працівниками, які не завантажили свій статус про вакцинацію або не були вакциновані, а також з тими, чиї запити на звільнення не були схвалені.

У документі зазначається, що працівники, які не провакцинуються до 18 січня, отримають "оплачувану адміністративну відпустку" на 30 днів. Після цього, якщо їхній статус про щеплення не зміниться компанія відправить їх у "неоплачувану особисту відпустку" на термін до шести місяців з подальшим звільненням.

Варто зазначити, х оча велика частина технологічної індустрії відкладає плани повернення до роботи, Google готується повернутися своїх співробітників в офіси і заявляє про невідкладну вакцинацію.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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