Непал заборонив своїм громадянам їздити до Росії на "роботи": у чому причина

Щонайменше десятеро громадян Непалу загинули на українському фронті, ще четверо - потрапили в полон.

Від п'ятниці, 5 січня, Непал заборонив своїм громадянам їздити в Росію та Україну з метою пошуку роботи після того, як кілька громадян цієї країни, які воювали на боці російських військ, загинули під час війни.

Про це повідомляє Reuters.

За повідомленням непальської влади, щонайменше десятеро громадян Непалу загинули на українському фронті. Ще четверо непальців, які воювали на боці російських військ, потрапили в полон до української армії.

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За словами прем'єр-міністра Непалу Пушпи Камала Дахала, щонайменше 200 громадян Непалу записалися в російську армію, а міністр закордонних справ цієї країни Нараян Пракаш Сауд каже, що близько сотні громадян Непалу вважаються зниклими безвісти.

Непал попросив Росію не вербувати своїх громадян до російської армії та негайно відправити всіх непальських солдатів назад до цієї гімалайської країни та виплатити компенсацію сім'ям загиблих.

"Непальські солдати, яких називають гуркхами, відомі своєю хоробрістю і бойовими навичками, і служать в британській та індійській арміях після здобуття Індією незалежності в 1947 році згідно з угодою між трьома країнами. З Росією такої угоди немає", - пояснює видання.

Відмова уряду Непалу видавати дозволи на роботу в Росії означає, що непальці втрачають право на державну підтримку в разі надзвичайних ситуацій або ж компенсацію для їхніх сімей у разі смерті.

Нагадаємо, раніше російський полонений з Непалу розповів, як і чому пішов воювати проти України.

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