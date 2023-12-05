Непал закликає РФ припинити вербувати його громадян на війну проти України

Відомо про 6 загиблих непальців на війні в Україні.

У Непалі закликали РФ припинити відправляти їхніх солдатів-гуркхів воювати на війну в Україну.

Про це пише Independent.

Уряд Непалу заявив, що шість солдатів, які служили в російській армії, загинули під час війни розв'язаній Путіним в Україні від лютого 2022 року.

"Уряд Непалу звернувся до російського уряду з проханням негайно повернути їхні тіла та виплатити компенсацію їхнім сім'ям", - повідомило міністерство закордонних справ увечері в понеділок.

Наразі вживаються дипломатичні зусилля для звільнення одного непальського солдата з української армії після того, як він потрапив у полон під час бойових дій у російській армії, додається в заяві.

Що відомо про гуркхів

Гуркхи давно відомі своєю хоробрістю та бойовими навичками на полі бою, вони служать у британській та індійській арміях згідно з угодою між трьома країнами з моменту здобуття Індією незалежності 1947 року.

Як стало відомо, щонайменше 200 непальців працювали найманцями в російській армії від початку війни. Молодих непальців заманюють брати участь у війні привабливими фінансовими пропозиціями та фактично продають їх до Росії.

Міністерство закордонних справ Непалу закликало своїх громадян не вступати в армію будь-якої третьої країни за межами чнних міжнародних угод і зажадало від Москви повернути своїх громадян.

Що передувало

РФ поповнює ряди своює армії найманцями з іншим країн. Зокрема, щонайменше 8 непальців вступили до лав ворожої армії.

До ЗСУ потрапив російський полонений з Непалу. Він розповів, як і чому пішов воювати проти України.

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