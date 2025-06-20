Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп пообіцяв уникнути нових воєн, поки обіймає свою посаду. Однак його «швидкі та неочікувані» кроки щодо Ірану та Ізраїлю спантеличили значну частину Вашингтона та багатьох американських союзників.

Про це йдеться на Fox News.

«За кілька місяців Трамп встиг відновити неформальні контакти з Іраном, а потім пригрозив його режиму крахом. Він тримав Ізраїль на відстані, пропустивши його під час свого регіонального турне, перш ніж знову сигналізувати про підтримку. Він скасував санкції США проти ісламістського лідера Сирії, якого довго вважали недоторканним у Вашингтоні. А також потрапив у заголовки, приймаючи у Білому домі головнокомандувача пакистанської армії, навіть попри публічні заперечення Індії», — нагадали журналісти.

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Критики називають такі дії Трампа суперечливими.

«Але якщо відступити назад, починає вимальовуватися певна закономірність. Йдеться не про ідеологію, просування демократії чи традиційні альянси. Йдеться про доступ. Географію. Торгівлю», — кажуть журналісти.

Зокрема, може йтися про перезапуск довготривалого інфраструктурного проєкту, покликаного обійти Китай і повернути Сполучені Штати в центр стратегічного економічного коридору, що простягається від Індії до Європи.

За словами авторів матеріалу, цей проєкт називається Коридор Індія-Близький Схід-Європа (IMEC).

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«Більшість американців ніколи про нього не чули. Його запустили у 2023 році на саміті G20 у Нью-Делі як спільну ініціативу США, Індії, Саудівської Аравії, ОАЕ та Європейського Союзу. Його мета? Побудувати сучасний інфраструктурний зв’язок, що сполучить Південну Азію з Європою — без проходження через китайську територію або залежності від китайського капіталу», — пояснюють у ЗМІ.

Бачення IMEC є сміливим, але простим: індійські товари подорожуватимуть на захід залізницею та через порти Перської затоки, через Ізраїль і далі на європейські ринки. По дорозі коридор з’єднає не лише торговельні шляхи, а й енергетичні трубопроводи, цифрові кабелі та логістичні центри. Це мала бути перша серйозна альтернатива китайській ініціативі «Один пояс, один шлях» — спосіб для США та їхніх партнерів нарощувати вплив без розміщення військ.

Однак, перш ніж почалося будівництво, у Газі спалахнула війна.

Жовтневі атаки ХАМАС у 2023 році та військова відповідь Ізраїлю занурили регіон у кризу. Переговори про нормалізацію відносин між Саудівською Аравією та Ізраїлем провалилися. Червоне море стало зоною бойових дій для судноплавства. А потоки капіталу з Перської затоки призупинилися. Коридор — і ширша ідея використання інфраструктури для зв’язування регіону — були тихо відкладені.

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Підводні камені та шляхи розблокування

«Якщо розглядати кожний з кроків Трампа окремо вони здаються розрізненими. Але разом вони відповідають логіці усунення перешкод для інфраструктури. Можливо, Трамп не малює карти у Ситуаційній кімнаті. Але його інстинкти — щодо важелів впливу, укладання угод та непередбачуваності — усувають саме ті перешкоди, які зупинили IMEC насамперед», — кажуть в США.

На думку журналістів, підхід до Ірану президента США є «яскравим прикладом».

«У квітні було відновлено неформальні контакти щодо ядерної програми. У травні було укладено перемир’я в Ємені, що зменшило напади на судноплавство в Перській затоці. У червні, після ізраїльських ударів по Ірану, Трамп посилив риторику, закликаючи до „беззастережної капітуляції“ Ірану. Ця комбінація залучення та тиску може здаватися хаотичною. Але вона відображає підхід, який розчистив дипломатичний шлях з Північною Кореєю: пом’якшити гостроту, потім застосувати публічний тиск», — додали у Fox News.

Нагадаємо, Іран зробив заяву щодо перемовин, відкинувши шанс переговорів із будь-якою стороною на тлі ізраїльських атак.

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