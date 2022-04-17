Неподалік узбережжя Тунісу затонуло судно з 750 тоннами дизельного палива

Торговельне судно прямувало з Єгипту на Мальту.

У суботу, 16 квітня, ​​дизельний танкер із 750 тоннами палива затонув в затоці Габес біля південно-східного узбережжя Тунісу. Рятувальні команди намагаються врятувати судно, щоб запобігти катастрофі великого розливу нафти.

Про це пише Daily Mail.

Танкер під прапором Екваторіальної Гвінеї перевозив дизельне палива з Єгипту на Мальту.

"Сьогодні вранці корабель затонув у територіальних водах Тунісу. На даний момент витоку палива немає", - повідомив туніський офіційний представник Мохамед Каррай.

Він також додав, що "комітет із запобігання стихійним лихам збереться, щоб прийняти рішення про заходи, які необхідно вжити".

Судно запросило в п'ятницю ввечері дозволу зайти в туніські територіальні води через погані погодні умови. Коли судно знаходилося приблизно за 7 км від берегів затоки Габес, до машинного відділення почала надходити вода, досягнувши рівня майже двох метрів.

Зазначається, що влада Тунісу евакуювала екіпаж із семи членів. Каррай сказав, що грузинський капітан, четверо турків і двоє азербайджанців були ненадовго госпіталізовані для перевірок і зараз перебувають у готелі.

Нагадаємо, на крейсері "Москва" 13 квітня виникла пожежа через влучання українських ракет "Нептун". Після цього корабель почав тонути. Натомість у РФ стверджують, що нібито на крейсері вибухнув боєприпас.

Читайте також:

"Москва" потонула – в Росії підтвердили знищення флагмана



