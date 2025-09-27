Неподалік від військової бази у Швеції помітили невідомі дрони

Військово-морська база у Карлскруні. / © Associated Press

Минулої ночі над шведським архіпелагом Карлскруна помітили невідомі безпілотники. Цей район розташований за кілька кілометрів від військово-морської бази у Карлскруні. ВМС не мають відомостей про цей інцидент.

Про це повідомляє SVT.

У четвер ввечері кілька жителів двох місцевих населених пунктів повідомили про підозрілий дрон. На місце події викликали поліцію.

"Це більший тип (дронів), схожий на той, що був над Данією та Сконе (південна частина Швеції. – Ред.)", – розповів черговий керівник досудового розслідування Маттіас Лундгрен.

У поліції кажуть, що не мають відомостей, що це за об’єкт. Вони склали заяву про порушення закону про авіацію.

За даними координаційного центру поліції, йдеться про два дрони, які кілька свідків бачили з червоними та зеленими вогнями. Жоден об’єкт не вдалося вилучити, і у справі немає підозрюваних. Але поліція бачить чіткий зв’язок із нещодавніми подіями в Данії та Норвегії.

Нагадаємо, протягом кількох днів у Данії тричі доводилося закривати аеропорти через появу невідомих дронів у повітряному просторі країни. За інформацією Ekstra Bladet, у момент кружляння БпЛА неподалік узбережжя країни перебував російський великий десантний корабель «Олександр Шабалін» із Балтійського флоту. Він був із вимкненою системою ідентифікації між островами Лангеланн і Лолланд.

Помічник держсекретаря США в адміністрації Обами Френк Роуз каже, що НАТО «не готове» протистояти зростаючим роям безпілотників, які використовує Росія. Френк Роуз зазначив, що хоча Польща та її союзники відреагували на дронову атаку РФ «швидко та ефективно», існують «проблеми» з готовністю НАТО і США протистояти масованим атакам БпЛА.