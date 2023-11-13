Неподалік від маєтку Путіна: росіяни встановили ППО просто на пляжі (відео)

Росіяни встановили комплекс ППО просто на пляжі в Сочі. Неподалік від цього місця розташована резиденція президента Росії Володимира Путіна.

Про це повідомив російський телеграм-канал "Сирена".

Там уточнили, що установка протиповітряної оборони була розташована в Сочі на пляжі району Мамайка. А неподалік від цього місця розташована резиденція Путіна у долині Бочаров Ручей.

"У середині жовтня повідомлялося про вибухи в районі Сочі та Адлера, Міноборони повідомляло про збиті безпілотники – не виключено, що був задіяний саме цей комплекс", – звернули увагу на телеграм-каналі.

В РФ встановили ППО просто на пляжі неподалік від резиденції Путіна

Нагадаємо, вранці 14 жовтня у районі Сочі прогриміли вибухи. У деяких будинках зникло світло. У Міноборони РФ тоді повідомили, що ППО нібито знищила два безпілотники над акваторією Чорного моря поблизу узбережжя Краснодарського краю.

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