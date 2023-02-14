Неподалік від порохового заводу в Казані горів склад з гумою: було чутно "бавовну" (фото, відео)

У російській Казані горів склад із гумотехнічними виробами 14 лютого, неподалік від якого розташований пороховий завод.

Про це повідомило місцеве видання "Татар Информ".

Там послалися на російське МНС та зазначили, що "пожежа, чорний дим від якої бачили у всіх районах Казані, сталася у складському приміщенні з гумотехнічними виробами".

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Згодом місцеві пабліки повідомили про велику пожежу у Кіровському районі Казані, що на вулиці Архангельська. За розповідями очевидців, горів автосервіс. До місця прибули кілька пожежних розрахунків, рятувальники та поліція.

"За попередніми даними, в автосервісі була "ГАЗель", на якій, зважаючи на все, було встановлене несправне газове обладнання. Очевидці почули гучний "хлопок", після якого почалася пожежа", – йдеться в повідомленні пабліка "Татмедіа".

"З трьох перших боксів вийшли всі співробітники, про решту не знаємо", – розповіли працівники автосервісу.

Люди на вулиці розповідали один одному, як ледь встигли вибігти з охопленого приміщення. Як виявилося, в автосервісі займалися ремонтом виключно великогабаритних автомобілів, таких як вантажівки та евакуатори. За словами працівників, на момент пожежі всередині були щонайменше шість машин. Працівники також сказали, що це велике приміщення здавалося в оренду різним майстрам.

Один з очевидців події розповів, що привіз на ремонт евакуатор і вирішив почекати, допоки майстер не завершить роботу.

"Я побачив, як звідкись зверху пішов дим, одразу з'явилося полум'я. Я тільки встиг крикнути, щоб усі йшли і раптом зверху почали падати шматки металу. Я не те, що машину вивезти не встиг, я сам ледь встиг вийти. Все дуже швидко сталося", – розповів клієнт автосервісу.

Майже через дві години після початку пожежі в МНС повідомили про ліквідацію відкритого горіння.

Нагадаємо, ввечері 13 лютого в Ярославській області РФ стався вибух на резервній нитці підводного переходу магістрального газопроводу "Ухта-Торжок 3" через Волгу. На місці події спалахнула масштабна пожежа.

Окрім того, в ніч проти 14 лютого в Москві спалахнула сильна пожежа нібито на території автосервісу і місці інциденту було чутно вибухи.

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