Непомітно підпливе до Китаю та випустить рій дронів: що відомо про нову субмарину Ghost Shark

Ілюстративне фото прототипів великого підводного морського безпілотника Ghost Shark. Фото — Австралійське оборонне управління

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В Австралії вперше показали озброєння для свого надвеликого безпілотного підводного апарату Ghost Shark, який може запустити цілий рій ударних безпілотників, розгорнути мінне поле, або підтримувати спецпризначенців у таємних місіях.

Про це пише військовий портал Defence Express.

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Міністерство оборони Австралії спільно з австралійським підрозділом компанії Anduril, вперше показали варіанти озброєння для свого надвеликого безпілотного підводного апарату Ghost Shark, який там відносять до класу XL-AUV (Extra-Large Autonomous Underwater Vehicle).

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Так, розкрили, що Ghost Shark може брати на борт до 24 безпілотників серії Altius 600 у різних варіантах, до 12 розумних морських мін, а також вантажні контейнери призначені для підтримки таємних операцій спеціальних сил.

Крім цього, там опублікували й відео із випробувальними пусками Altius 600, яке як раз і розкрило скільки таких безпілотників може брати на борт Ghost Shark. Також на цьому відео крім самого пуску можна побачити й весь процес приготування: від підйому на поверхню для пуску до занурення вже після.

Так, можна побачити, що Ghost Shark під час пуску перебуває у напівзануреному стані, що ускладнює її виявлення. Транспортно-пускові контейнери Altius 600 знаходяться у двох відсіках корисного навантаження, по 12 безпілотників у кожному.

До того ж крім дронів, морських мін та вантажів Ghost Shark в майбутньому отримає можливість нести й торпеди (як легкі, так і важкі), а також інші менші автономні підводні апарати. Зокрема тут мова йде вочевидь про апарати серії Copperhead від Anduril.

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Нагадаємо, що Altius 600 залежно від варіанту може мати максимальну дальність польоту від 160 км в ударній версії із бойовою частиною масою 4 кг, до близько 375 км у розвідувальному варіанті та варіанті із системами радіоелектронної боротьби.

Тобто, Ghost Shark може непомітно підплисти до берега потенційного ворога Австралії — Китаю, із напівзануреного положення випустити рій із 24 безпілотників у різних варіантах, і так само тихо повернутись назад на базу в Австралії.

Або ж, Ghost Shark може непомітно замінувати вхід до порту, або один з морських маршрутів. А з можливістю нести торпеди та підтримувати операції спеціальних сил, Ghost Shark перетворюється у повноцінний безпілотний підводний човен.

Варто зазначити, що розробка Ghost Shark триває у напівтаємному режимі, тому наразі про цей апарат відомо небагато. З кінця 2025 року Ghost Shark має виготовлятись серійно, а Австралія вже замовила собі десятки таких на 1,12 мільярда доларів США.

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Момент пуску Altius 600 з борту Ghost Shark / © скриншот з відео

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