Неправильна поза для сну може погіршити стан вашого здоров'я: як це пов'язано

Якщо у вас болить шия, спина або голова, проблема може полягати в неправильній позі для сну.

Поза під час сну дуже впливає на якість вашого сну. Якщо вона погана, це може призвести до болю в шиї, до головного болю та болю у спині. Існують способи покращити поставу під час сну, щоб відпочинок був спокійним та комфортним.

Про це пише Yahoo.

Біль у шиї вранці, як правило, є наслідком м’язових спазмів - різких м’язових скорочень - спричинених мязовим напруженням.

Погана постава, як вдень, так і вночі, може призвести до цих м’язових спазмів. Фізичний і емоційний стрес, а також травми м’язів у результаті занять спортом, автомобільної аварії чи інших причин також можуть викликати біль у шиї.

Проблеми зі сном, окрім постави, такі як проблеми із засипанням і засинанням, пробудження рано вранці або сон, який не відновлюється, також можуть збільшити ймовірність болю в шиї.

Одне дослідження за участю 4140 осіб показало, що порівняно з учасниками, які не мали проблем зі сном, ті, хто повідомили про помірні або серйозні труднощі принаймні з трьома з цих проблем зі сном, мали значно більшу ймовірність розвитку хронічного опорно-рухового апарату через рік.

Це може бути пов’язано з порушенням розслаблення та загоєння м’язів, яке зазвичай відбувається під час сну, і порочного кола болю, що порушує сон, і порушення сну, що викликає біль.

Як позбутися болю в шиї під час сну

Важливо вжити заходів, щоб лікувати поточний біль у шиї та запобігти його повторенню. Це може включати:

Сон в нейтральній позі.

Правильний матрац.

Правильна подушка.

Також можна виконувати легкі вправи на розтяжку та зміцнення м’язів шиї.

У випадку, якщо це не допомогло, варто звернутися до лікаря.

Нагалаємо, що більшість добавок з риб’ячим жиром не мають користі для здоров’я.