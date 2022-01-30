Непритомніли просто у басейні: у США 15 людей опинилися в лікарні після відпочинку в готелі

Непритомніли просто у басейні: у США 15 людей опинилися в лікарні після відпочинку в готелі

У басейні виявили "небезпечний для життя" рівень монооксиду вуглецю.

В американському штаті Огайо щонайменше 15 людей постраждали під час відпочинку біля басейну в готелі Hampton Inn в Мерісвіллі.

Про це повідомляє NBC News.

Зазначається, що інцидент стався в суботу, 29 січня. Перший дзвінок з інформацією про непритомну дворічну дівчинку надійшов до поліції близько 17:30 за місцевим часом.

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Згодом правоохоронці отримали ще декілька звернень щодо відпочивальників, які непритомніли у басейні та біля нього. Дехто також скаржився на запаморочення та печіння у горлі.

Загалом постраждали щонайменше 15 людей, зокрема шестеро дітей. Двоє пацієнтів перебувають у критичному стані, ще п'ятеро - у важкому. Ще чотирьох потрепілих виписали з лікарні після надання першої допомоги. Стан інших відпочивальників оцінюють як стабільний.

За словами очільника пожежної охорони Мерісвілля Джея Райлі, у басейні виявили "небезпечний для життя" рівень монооксиду вуглецю. Причини інциденту з'ясовують.

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