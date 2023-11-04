У Мережі показали "м'ясні штурми" окупантів в Херсонській області: як реагують у РФ (відео)

Такого жаху, кажуть росіяни, не було навіть під Бахмутом.

У Мережу потрапили відео, котрі демонструють, як російських військових на Херсонщині женуть у "м'ясні штурми", внаслідок чого вони гинуть "пачками". Втім, російські воєнкори називають це простіше: "Неприємні кадри важких боїв у районі Кринок".

Про це йдеться у російському пропагандистському телеграм-каналі "Живов Z".

Окупанти бідкаються, що там справжня "м'ясорубка"

Кадри масового забою російських окупантів на лівому березі Дніпра Херсонської області виклав у своєму телеграм-каналі журналіст Денис Казанський.

Який вигляд мають "м'ясні штурми" росіян на Херсонщині

Немає чому дивуватися, тому що славнозвісні "м'ясні штурми" армії РФ завжди закінчувалися однаково – шаленими втратами. А, як відомо, життя простих росіян ніколи не мало цінності для Володимира Путіна та військово-політичного керівництва РФ.

Щобільше, підкреслив журналіст, у Росії бідкаються, що такої "м'ясорубки" не було навіть під Бахмутом.

Нагадаємо, український військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів, що від червня по жовтень 2023 року, за час контрнаступу, Збройні сили України вже знищили понад 93 тисячі особового складу армії РФ.

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