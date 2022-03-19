"Неприйнятні для України та міжнародного співтовариства": у Ердогана перерахували список путінських вимог

Прессекретар глави Туреччини Реджепа Ердогана уточнив, що якщо Зеленський готовий до зустрічі, то у Путіна знайшлися фактори, які, за його словами, необхідно вирішити до самої зустрічі.

Президент Росії Володимир Путін в ході телефонних переговорів з турецьким колегою Реджепом Тайіпом Ердоганом виклав кілька факторів для досягнення припинення вогню в Україні.

Про це розповів прессекретар президента Туреччини Ібрагім Калин в інтерв'ю турецькій газеті Hürriyet. За його словами, Ердоган запропонував провести зустріч Путіна і Зеленського в Туреччині для сприяння в питанні припинення війни.

Калин сказав, що якщо Зеленський готовий до зустрічі, то у Путіна знайшлися фактори, які, за його словами, необхідно вирішити до того, як можуть відбутися будь-які переговори на рівні глав держав.

"По-перше, це нейтралітет України, тобто її відмова від членства в НАТО. По-друге, роззброєння і взаємні гарантії безпеки в контексті австрійської моделі. По-третє, процес, який російська сторона називає "денацифікацією", усунення перешкод для широкого використання російської мови в Україні. Вважається, що досягнуто певного прогресу за першими чотирма статтями триваючих переговорів. Занадто рано говорити про повну згоду або про те, що угода ось-ось буде підписана", - повідомив прессекретар президента Туреччини.

Він додав, що Путін висунув ще дві вимоги, які були "найскладнішими питаннями" - визнання Києвом анексії Криму і двох т.зв. "республік" Донбасу. Калин уточнив, що ці останні два питання "є неприйнятними вимогами для України і міжнародного співтовариства".

"Якщо буде досягнута точка за першими чотирма статтями і буде досягнута угода, то може бути обговорення на рівні лідерів п'ятої і шостої статей", - додав він.

Прессекретар президента Туреччини також сказав, що, якщо переговори відбудуться, "це може стати можливістю угоди і закінчення війни".

Нагадаємо, президент країни-агресорки Володимир Путін зателефонував президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану та повідомив, чого російська сторона вимагає від України на перемовинах.

Про це повідомляє BBC з посиланням на головного радника і речника президента Туреччини Ібрагіма Каліна, який був присутній під час їх розмови.

За його словами, російські вимоги діляться на дві категорії. Головною з перших чотирьох вимог є визнання Україною "нейтралітету" та не подання заявки на вступ до НАТО.

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