"Непридатний механізм": аналітик пояснив нові випади Трампа проти НАТО

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Дональд Трамп продовжує тиснути на європейських союзників і піддає сумніву ефективність Північноатлантичного альянсу без лідерства США. У своєму дописі в соцмережі Truth Social він приписав собі заслугу у «порятунку» України та зміцненні фінансової дисципліни блоку.

Аналіз цих заяв наводить військовий аналітик Sky News Шон Белл.

«Я врятував Україну»

Трамп у притаманній йому манері заявив, що саме його дії зупинили російську агресію.

«Без моєї участі Росія мала б УСЮ УКРАЇНУ просто зараз», — написав він.

Президент США також дорікнув союзникам, що вони «не платили за рахунками», доки він не змусив їх підняти витрати на оборону до 5% ВВП. Трамп висловив сумнів у тому, що Альянс прийде на допомогу Америці у разі потреби.

«Я сумніваюся, що НАТО було б там для нас, якби ми справді їх потребували… Росія і Китай мають нульовий страх перед НАТО без Сполучених Штатів», — наголосив Трамп.

Аналіз: НАТО «не відповідає меті»

Шон Белл зазначає, що Трамп ніколи не був фанатом НАТО, вважаючи, що Америка несе на собі занадто великий тягар безпеки Європи.

«Цілком зрозуміло, що президент Трамп розглядає 80-річну оборонну організацію як таку, що більше не відповідає своїй меті», — пояснив експерт.

За словами Белла, зараз фокус уваги Трампа зміщується на західну півкулю. І хоча він не хоче брати на себе провину за потенційний розпад Альянсу, стає все очевиднішим, що НАТО «не дуже комфортно вписується» в нову стратегію національної безпеки США.

Нагадаємо, Трамп серйозно розглядає можливість захоплення Гренландії, яка належить Данії — країні-члену НАТО. Західні ЗМІ вважають, що США ідуть ва-банк, тоді як НАТО безсиле, а Європа не здатна чинити опір забаганкам Трампа.