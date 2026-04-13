«Неприйнятно»: Мелоні жорстко відреагувала на слова Трампа про Папу

Джорджа Мелоні

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні різко відреагувала на висловлювання президента США Дональда Трампа щодо Папи Римського Лева XIV, назвавши їх «неприйнятними».

Слова Мелоні приводить видання CNN.

«Я вважаю слова президента Трампа на адресу Святішого Отця неприйнятними. Папа є главою Католицької церкви, і цілком природно, що він закликає до миру та засуджує будь-які форми війни», — заявила Мелоні.

Раніше Дональд Трамп розкритикував позицію понтифіка щодо війни з Іраном. За його словами, Папа «погано впливає на зовнішню політику».

«Мені не подобається папа, який каже, що мати ядерну зброю — це нормально… Він вважає, що ми не повинні жорстко діяти проти країни, яка хоче отримати ядерну зброю, щоб підірвати весь світ», — сказав Трамп журналістам, додавши, що не є прихильником Папи Лева.

Папа Римський відповів на критику президента США. За словами Понтифіка, він не має наміру вступати в публічну суперечку з Трампом, однак не відмовиться від своєї позиції щодо миру та діалогу.