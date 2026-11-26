Сили оборони атакували аеродром Мариновка та нафтову станцію в Росії / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

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У ніч проти 26 листопада Сили оборони України завдали ударів по двох стратегічних об’єктах на території Росії — військовому аеродрому «Мариновка» у Волгоградській області та нафтоперекачувальній станції в Башкортостані.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

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Ракетні війська України атакували аеродром «Мариновка» із застосуванням берегового ракетного комплексу «Нептун» Військово-морських сил ЗСУ.

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На цьому аеродромі базуються російські винищувачі-бомбардувальники Су-34, які окупанти використовують для ударів керованими авіаційними бомбами по українських містах і позиціях військових. Наслідки атаки та масштаби пошкоджень наразі уточнюються.

Крім того, українські військові уразили лінійну виробничо-диспетчерську станцію «Субханкулово» в Башкортостані, розташовану за понад тисячу кілометрів від українського кордону.

Через цей вузол російської компанії «Транснефть» здійснюється перекачування нафти із Західного Сибіру та Башкортостану. За наявними даними, на території станції уражено резервуар, зафіксовано пожежу.

«Кожне таке влучання означає менше нафти для переробки і менше нафторублів, на які росія веде війну. Сили оборони України, реалізуючи право на самооборону, гарантоване статтею 51 Статуту ООН, і далі системно підривають воєнно-економічний потенціал противника та примушують росію припинити збройну агресію проти України», — додали в Генштабі.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про атаку безпілотників на Невинномиську ДРЕС у Ставропольському краї та нафтову станцію «Субханкулово» в Башкортостані. За даними OSINT-аналітиків Exilenova+, на електростанції під ударом опинився енергоблок потужністю 410 МВт.

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