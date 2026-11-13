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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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"Нептуни" влаштували пекло в Ростові: ЗСУ одним ударом накрили заводи та склади дронів РФ

ЗСУ завдали удару по об’єктах, які забезпечували виробництво, зберігання та ремонт російських безпілотників у Ростові-на-Дону.

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Фото автора: Дарʼя Любарська Дарʼя Любарська
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«Нептуни» вдарили по Ростову-на-Дону

«Нептуни» вдарили по Ростову-на-Дону / © ТСН

У ніч на 13 листопада ЗСУ завдали ракетного удару по Ростову-на-Дону ракетами «Нептун». Серед уражених об’єктів — виробництво ударних безпілотників, склад БпЛА та сервісний центр із ремонту російських дронів.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Удар «Нептунами» по Ростову: які підприємства російських дронів уразили ЗСУ

За інформацією Генштабу, під атакою опинилися одразу три об’єкти, що забезпечують повний цикл роботи російських безпілотників перед відправленням на фронт:

  • Виробничий цех ТОВ «Іонос» у Ростові-на-Дону — підприємство виготовляє ударні БпЛА тактичного рівня, які окупанти використовують для атак на позиції ЗСУ, логістику та цивільні об’єкти.

  • Склад БпЛА ТОВ «Іонос» — тут зберігали безпілотники, виготовлені підприємством.

  • Сервісний центр ТОВ «Аеро-Хіт» — компанія виробляє ударні та розвідувальні FPV-дрони «Велес». Основний завод розташований у Хабаровську, а в Ростові працював центр ремонту й обслуговування пошкоджених безпілотників.

Завдяки комплексному влучанню частина ворожих дронів згоріла на складі, інші не будуть вчасно виготовлені, а пошкоджена техніка не зможе швидко повернутися в бій. У Генштабі наголошують, що знищення таких виробничих баз напряму зменшує кількість щоденних атак на українських військових та мирне населення.

«Це удар одразу по всьому ланцюжку: частина дронів не буде виготовлена, частина згоріла на складі, а пошкоджені безпілотники ще довго не повернуться на фронт. Далі буде», — підсумували в Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, у ніч проти 13 листопада безпілотники також атакували Волгоградську область РФ. Під ударом опинився місцевий нафтопереробний завод «Лукойл-Волгограднафтопереробка», де після вибухів спалахнула масштабна пожежа. Також повідомлялося про вибухи та займання в інших регіонах Росії.

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