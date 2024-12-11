Нерозлучне подружжя скоїло самогубство після діагнозу: пенсіонери залишили зворушливого листа

У Великій Британії літнє подружжя вирішило померти вдома разом після того, як дізналося нестерпний діагноз.

Про це пише Daily Star.

У 77-річної Лінн Гант було діагностовано дегенеративне захворювання рухових нейронів, через яке вона була б "прив'язана до стільця і говорила, як Стівен Гокінг". Лінн, яка вже пережила рак, та її 81-річний чоловік Єн Гант вирішили, що не можуть розлучитися, і в березні цього року були знайдені мертвими у своєму будинку в Карнкі, графство Корнуолл.

Слідчі дізналися, що Лінн вивчилася на секретарку і до виходу на пенсію працювала помічницею керівника служби у справах дітей в Корнуольській раді. Єн, захоплений піаніст і токар по дереву, протягом свого життя змінив декілька професій, зокрема, був авіадиспетчером і теслею.

Подружжя все робило разом зі своїм собакою Ферном і жило в Корнуоллі від 2002 року.

Лінн сказала своїй родині, що не хоче, щоб її голову прив'язували до стільця або годували через трубку. Її стан погіршився після серії падінь у березні, а подальша діагностика виявила, що її хвороба була серйознішою, ніж вважалося раніше.

"Лінн боялася того, що хвороба зробить з її тілом", - сказала її сестра Керрі. "Я знала, як хвороба вплинула на неї. Вона була налякана тим, як це вплине на неї і як це вплине на Єна. Вона не хотіла продовжувати так жити. Вона сказала мені, що не хоче нічого з пакету допомоги. Смерть Лінн та Єна була величезним шоком, але, подивившись на її стан, я розумію, що вони зробили. Той факт, що вони зробили це таємно, без сім'ї, з пляшкою шампанського, спричиняє великий смуток, але я поважаю їхній вибір".

Пара померла внаслідок передозування ліків, це було встановлено після того, як їхні тіла були знайдені 15 березня. На місце події викликали пожежників через побоювання, що вони могли отруїтися чадним газом.

Подружжя залишило останнього листа, заповіт та інструкції щодо догляду за улюбленим песиком Ферном, повідомила офіцерка Вікторія Свон, яка проводила розслідування. У листі подружжя подякувало своїм близьким і медикам, які доглядали Лінн.

Свон розповіла: "Лінн знала, що станеться в найближчому майбутньому з її тілом. Єн і Лінн все робили разом. Вони були нерозлучні і жили одне для одного. Вони знали, яким буде майбутнє, і не хотіли жити одне без одного, тому вирішили заснути разом".

Роблячи висновок про спільне самогубство, помічник коронера Корнуолла і островів Скаллі, Гай Девіс, сказав: "Докази свідчать про те, що Лінн і Єн кохали і були відданими одне одному людьми. Після того, як поставили діагноз "хвороба рухових нейронів", вони чітко вирішили не розлучатися і наклали на себе руки разом. Вони все робили разом і були близькою парою в житті і в смерті".

Нагадаємо, пара, що зустрілася на побаченні наосліп і прожила у шлюбі 61 рік, померла з різницею у декілька днів. Онуки подружжя називають його ідеальним і прикладом.

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