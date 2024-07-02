Нерозширення НАТО на Схід і здача частини України Путіну – Politico про план Трампа

Дональд Трамп у разі своєї перемоги на президентських виборах у США може змусити НАТО відмовитися від розширення на схід, а також позбавити деякі країни Альянсу “оборонної щедрості і гарантій безпеки Сполучених Штатів”.

Про це пише американське видання Politico з посиланням на колишніх офіційних осіб та експертів.

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У виданні припускають, що навіть якщо Трамп офіційно не виведе США з Альянсу, це не означає, що НАТО переживе другий термін Трампа без змін.

В обмін на продовження участі США Трамп не тільки очікує, що європейські країни різко збільшать свої витрати на НАТО (це його головна претензія, коли він був президентом), але також зробить те, що експерт з питань оборони Ден Колдуелл описує як "радикальну переорієнтацію" НАТО. Колдуелл знайомий з мисленням у колі консультантів Трампа з національної безпеки.

За словами джерел Politico, США збережуть свою ядерну парасольку над Європою протягом другого терміну Трампа, збережуть свою авіацію та бази в Німеччині, Англії та Туреччині, а також свої військово-морські сили. Тим часом основна частина піхоти, бронетехніки, матеріально-технічного забезпечення та артилерії зрештою перейде з плеч Америки на європейські.

Ден Колдуелл, який нещодавно обіймав посаду старшого радника Трампа, пояснив, що йдеться про "значне та суттєве зменшення ролі безпеки США – відступ від того, щоб бути основним постачальником бойової сили в Європі, тим, хто надає підтримку лише під час кризи".

Дворівнева система НАТО

Іншою частиною нового плану Трампа є дворівнева система НАТО. Ця ідея означає, що країни-члени, які ще не досягли цільового показника витрат на оборону в 2 відсотки ВВП, "не будуть користуватися оборонною щедрістю і гарантії безпеки Сполучених Штатів".

Це можна розглядати як порушення статті 5 договору, яка зобов’язує кожного члена вживати "таких дій, які він вважає необхідними", щоб допомогти будь-кому, хто зазнав нападу. Але члени зовнішньополітичного мозкового тресту Трампа відзначили, що формулювання статті 5 є гнучким і не вимагає від жодного члена відповісти військовою силою.

Трамп постійно висловлював роздратування з приводу того, що союзники по НАТО нібито обдурюють США, не досягаючи цільового показника 2% витрат. Зовсім нещодавно Трамп, здавалося, закликав Росію напасти на захисників НАТО, заявивши, що він "заохочуватиме" росіян "робити все, що їм заманеться" з країнами-членами, які ще не досягли цільових показників витрат на оборону.

Війна в Україні

Видання зауважує, що ключову роль у планах Трампа щодо НАТО, ймовірно, зіграє швидке вирішення повномасштабної війни в Україні.

"У рамках плану щодо України, про який раніше не повідомлялося, ймовірний кандидат від Республіканської партії обдумує угоду, згідно з якою НАТО зобов'язується не розширюватися на Cхід, зокрема, на Україну та Грузію – і веде переговори з президентом Росії Путіним про те, скільки території України Москва може залишити собі", – заявили виданню два інші експерти з національної безпеки, пов'язані з Трампом.

Загалом новий підхід Трампа в цих сферах означав би революцію у справах НАТО, зазначають у Politico.

У квітні The Washington Post повідомила, що попередній план Трампа передбачає тиск на Україну, щоб вона передала Крим і Донбас Росії.

Представник Республіканської партії, Дон Бейкон, розповів журналістам, що Трамп зневажливо ставиться до мети Києва вигнати росіян, що є неухильною політикою Байдена. "Він каже: "якщо Україна виграє, яка буде користь для США", — сказав Бекон.

Провідний радник колишнього президента США Дональда Трампа Елбрідж Колбі різко розкритикував пропозицію Макрона ввести французькі війська в Україну.

На фразу президента Латвії Едгара Рінкевича Russia delenda est Колбі відповів різко негативно: "Росію має бути знищено? Вона має 6 тисяч ядерних боєголовок. Те, з якими веселощами вони підходять до ескалації, здається мені божевільним".

Сам Трамп публічно не оприлюднював своїх планів щодо України, але під час кампанії він неодноразово обіцяв припинити війну як одне зі своїх першочергових завдань.

Раніше у західних ЗМІ з’явилася інформація, що два радники Трампа нібито представили йому план припинення війни в Україні у разі його перемоги на президентських виборах у США. У цьому плані зокрема йдеться, що Україна отримає військову допомогу лише тоді, коли почне мирні переговори з РФ та погодиться на територіальні поступки.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував ідею Дональда Трампа завершити війну в Україні за 24 години.

За інформацією видання WSJ, НАТО розробляє план захисту військової допомоги Україні від Трампа.

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