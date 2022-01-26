"Несанкціоноване пікетування": у Білорусі заарештували подружжя за запуск феєрверку в новорічну ніч

"Несанкціоноване пікетування": у Білорусі заарештували подружжя за запуск феєрверку в новорічну ніч

У результаті чоловік отримав 15 діб арешту, його дружина – 13 діб.

У Мінську заарештували сімейну пару, яка новорічної ночі запустила у дворі свого будинку салют.

Про це йдеться у Telegram- каналі правозахисного центру "Вясна".

Олена та Микола Гаєвські 31 грудня о 23:34 вийшли у двір запустити святковий салют. Силовики одразу ж затримали подружжя. Новий рік пара зустрічала в ізоляторі на Окрестіні. Їх звинуватили у "несанкціонованому пікетуванні".

Також читайте У Білорусі українця засудили до трьох років ув'язнення за участь у протестах

Свідок-міліціонер заявив на суді, що Гаєвські вирішили запустити червоно-білий салют. Під час салюту вони нібито "вигукували провокаційні гасла". Крім того, доказом "вини" була підписка на опозиційні Telegram-канали.

У результаті Микола Гаєвський отримав 15 діб арешту, його дружина – 13 діб. Свою провину подружжя не визнало.

Микола Гаєвський намагався довести, що запуск феєрверку був його особистою ініціативою, і жодних гасел він не вигукував. 2020 року Гаєвський вже відбував арешт за тією ж статтею.

Нагадаємо, акції протесту в Білорусі розпочалися після виборів президента, які відбулися 9 серпня 2020-го. Білоруси вийшли на акції протесту у багатьох містах країни. Силовики жорстоко розганяли людей, застосовували силу, масово заарештовували.

Читайте також:

3 серпня 2021 року у Києві знайшли повішеним білоруського опозиційного активіста, очільника "Білоруського дому в Україні" Віталія Шишова . Чоловіка розшукували добу: напередодні він вийшов на пробіжку та не повернувся. Наступного дня його тіло зі слідами побиття знайшли у Святошинському парку.

. Чоловіка розшукували добу: напередодні він вийшов на пробіжку та не повернувся. Наступного дня його тіло зі слідами побиття знайшли у Святошинському парку. Поліція розглядала дві версії смерті Шишова: самогубство чи навмисне вбивство. У той же час близькі та колеги Шишова переконані, що він не міг накласти на себе руки.

У Мінську посадили літак Афіни-Вільнюс компанії Ryanair, на борту якого був опозиційний білоруський журналіст і блогер Роман Протасевич. Опозиціонера одразу ж затримали.

Разом із Протасевичем затримали його дівчину — Софію Сапегу.