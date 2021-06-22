"Нещеплені проти COVID-19 росіяни становлять загрозу": у Путіна вже попередили про дискримінацію

За словами Пєскова, ті, хто не мають імунітету, так чи інакше потраплять в менш вигідне становище, ніж ті, у кого є імунітет.
Російська влада вважає, що люди, які не пройшли вакцинацію від COVID-19 і не мають імунітету, становлять загрозу для оточуючих. Тому в майбутньому можливе обмеження в правах для цієї категорії осіб.
Про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає ТАСС.
"Реальність така, що дискримінація неминуче настане. Люди без імунітету, без щеплення не зможуть працювати на всіх ділянках. Це неможливо, це буде становити загрозу для оточуючих", - зазначив Пєсков, додавши, що ті, хто не мають імунітету, так чи інакше потраплять в менш вигідне становище, ніж ті, у кого є імунітет.
Нагадаємо, що пандемія COVID-19 набирає обертів у Росії. Так, у Москві 17 червня зафіксували рекорд нових випадків коронавірусу на добу — 9 056.