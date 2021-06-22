"Нещеплені проти COVID-19 росіяни становлять загрозу": у Путіна вже попередили про дискримінацію

За словами Пєскова, ті, хто не мають імунітету, так чи інакше потраплять в менш вигідне становище, ніж ті, у кого є імунітет.

Російська влада вважає, що люди, які не пройшли вакцинацію від COVID-19 і не мають імунітету, становлять загрозу для оточуючих. Тому в майбутньому можливе обмеження в правах для цієї категорії осіб.

Про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

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"Реальність така, що дискримінація неминуче настане. Люди без імунітету, без щеплення не зможуть працювати на всіх ділянках. Це неможливо, це буде становити загрозу для оточуючих", - зазначив Пєсков, додавши, що ті, хто не мають імунітету, так чи інакше потраплять в менш вигідне становище, ніж ті, у кого є імунітет.

Нагадаємо, що пандемія COVID-19 набирає обертів у Росії. Так, у Москві 17 червня зафіксували рекорд нових випадків коронавірусу на добу — 9 056.

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