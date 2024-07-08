Несподівана зустріч "миротворців": навіщо Орбан приїхав до Сі Цзіньпіна

Лідер Китаю Сі Цзіньпін закликав світові держави допомогти Росії та Україні відновити прямий діалог під час зустрічі у понеділок, 8 липня, із прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

Про це пише Associated Press із посиланням на китайську державну телекомпанію CCTV.

Орбан несподівано приїхав до Китаю, щоб обговорити перспективи мирного врегулювання війни в Україні. Після того, як Угорщина прийняла на себе ротаційне головування в ЄС цього місяця, Орбан активно розпочав миротворчу місію. Однак його дії не одержали схвалення інших європейських лідерів.

Після того як Путін запропонував Орбану приїхати до Москви в ролі головного представника Європейської ради, кілька європейських високопосадовців відхилили цю пропозицію і заявили, що в Орбана немає повноважень ні на що, крім обговорення двосторонніх відносин між Угорщиною та РФ.

"Китай є ключовою силою у створенні умов для миру в російсько-українській війні. Ось чому я приїхав на зустріч із президентом Сі в Пекіні, лише через два місяці після його офіційного візиту до Будапешту. Президент Сі ясно дав мені зрозуміти, що Китай продовжить свої зусилля, спрямовані на створення умов для миру. Ми не самотні! Мирна місія буде продовжена", – написав Орбан у соціальній мережі X.

Під час зустрічі з Сі Орбан охарактеризував Китай як силу, що стабілізує світ в умовах глобальної нестабільності та високо оцінив його "конструктивні та важливі" мирні ініціативи.

Китай просуває свій власний мирний план із шести пунктів. Пекін заявляє, що він нейтральний у конфлікті, хоча на практиці підтримує Москву через часті державні візити, розширення торгівлі та спільні військові навчання.

Під час зустрічі з Орбаном, Сі закликав Росію та Україну припинити вогонь, а інші великі держави — створити сприятливе для переговорів середовище. На думку китайського лідера, припинення вогню стане можливим лише тоді, коли всі великі держави проєктуватимуть "позитивну, а не негативну енергію".

Зазначається, що під час недавнього візиту Сі Цзіньпіна до Угорщини країни підвищили рівень своїх відносин до "всепогодного, всеосяжного стратегічного партнерства". Такий рівень відносин крім Угорщини Китай підтримує лише з трьома державами – Білоруссю, Пакистаном та Венесуелою.

Після завершення візиту до Китаю Орбан вирушить до США на саміт НАТО. Поки не зрозуміло, чи зустрінеться він окремо з президентом Джо Байденом чи його суперником на майбутніх виборах Дональдом Трампом, чию кандидатуру Орбан відкрито підтримує.

Нагадаємо, Орбан намагається представити себе посередником між сторонами для припинення бойових дій в Україні, попри те, що російський диктатор Путін сам відмовився від переговорів щодо припинення війни. Аналітики ISW вважають, що закликами до мирних переговорів Орбан намагається зірвати підтримку України.

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