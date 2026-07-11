Несподіване рішення щодо Patriot: у США розповіли, у чому українські інженери обійшли американців

Українці здатні виготовляти ракети для систем Patriot швидше та якісніше за американських розробників / © Міноборони України

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Старший член Комітету у закордонних справах Палати представників США Майкл Маккол заявив, що українські фахівці зможуть виробляти ракети для зенітних систем Patriot значно швидше за американських розробників. За його словами, надання Києву ліцензії на створення цієї зброї повністю відповідає інтересам оборонних компаній США, зокрема корпорації Lockheed Martin.

Про це повідомляє Bloomberg.

Інтереси оборонних компаній США

Свою заяву впливовий американський політик зробив під час офіційного візиту до України. Він наголосив, що після обіцянки президента США Дональда Трампа надати Києву ліцензію на системи Patriot, компанія Lockheed Martin має всі підстави підтримати це рішення. До цього надскладного процесу також залучені передові технології підрозділу Raytheon, що належить корпорації RTX.

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На думку конгресмена, якщо американський лідер ухвалив відповідне політичне рішення, виробники зброї повинні піти назустріч. Ба більше, Маккол переконаний, що військово-промисловий комплекс США зможе перейняти унікальний досвід українських інженерів.

«Я думаю, що українці можуть побудувати цю річ швидше, і, можливо, навіть краще. Тож Lockheed могла б навчитися дечому в українців щодо своїх власних перехоплювачів — як їх удосконалити, як виготовляти їх швидше», — заявив Майкл Маккол.

Переговори лідерів та українські інновації

Президент України Володимир Зеленський вже тривалий час наполегливо закликає союзників постачати більше ракет-перехоплювачів. Ці боєприпаси критично необхідні державі для відбиття регулярних російських балістичних атак, які понад чотири роки завдають колосальних руйнувань українським містам. Важливий прорив у цьому питанні стався під час нещодавнього саміту НАТО.

Саме на полях Альянсу Дональд Трамп особисто пообіцяв українському лідеру надати ліцензію на самостійне виробництво зенітних снарядів. Цей крок відкриває для українського оборонно-промислового комплексу безпрецедентні можливості для посилення захисту неба.

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Під час перебування в Україні Майкл Маккол також заслухав спеціальні доповіді місцевого військового керівництва. Конгресмена детально проінструктували щодо новітніх вітчизняних технологій виробництва безпілотників та просування українських сил у звільненні окупованих Росією територій.

Нагадаємо, на думку деяких експертів, ліцензія США на ракети для Patriot не врятує Україну від прильотів у найближчі роки. Налагодження виробництва ракет-перехоплювачів в Україні не буде простим і швидким процесом.

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