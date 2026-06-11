Несподіване рішення: США можуть різко посилити допомогу Україні

Конгрес США / © Associated Press

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Комітет Сенату США зі збройних сил підготував власну версію щорічного оборонного законопроєкту (NDAA), яка передбачає продовження та розширення допомоги Україні у сфері безпеки.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на два обізнані джерела.

Документ закріплює виділення 750 млн доларів на Ініціативу сприяння безпеці України (USAI), що дозволяє фінансувати постачання американського озброєння для Збройних сил України через контракти з оборонними компаніями.

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Окремо законопроєкт містить положення, яке зобов’язує Міністерство оборони США надавати розвідувальну підтримку Києву для планування та проведення операцій, спрямованих на захист або повернення українських територій.

Крім того, документ забороняє використання коштів NDAA для дій, які можуть визнавати суверенітет Росії над міжнародно визнаними територіями України.

Законопроєкт є частиною масштабного оборонного пакета США, що регулює політику Пентагону та загальні військові витрати. Його подальше ухвалення потребує погодження Палати представників і Сенату, після чого документ має бути затверджений президентом Дональдом Трампом.

На тлі політичних змін у Вашингтоні та дискусій щодо рівня підтримки Києва, допомога Україні залишається предметом гострих дебатів у Конгресі.

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Зокрема, голова комітету із закордонних справ Палати представників США Браян Маст нещодавно заявив, що Конгрес США не буде ухвалювати рішення про новий великий пакет фінансової допомоги Україні, оскільки війна, яку розв’язала Росія, відбувається «на подвір’ї Європи».

Нагадаємо, від часу обрання президентом СЩА Дональда Трампа американська допомога Україні різко скорочується, а сама її логіка змінюється: замість безумовної підтримки — прагматичний розрахунок. Європа, яка роками вагалася, змушена взяти на себе основний фінансовий тягар війни.

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