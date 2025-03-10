Несподіваний інцидент на Тауерському мосту: в Лондоні тимчасово обмежували рух

Правоохоронці не розголошують деталей інциденту, однак очевидці активно ділилися фото та відео події в соцмережах.

У понеділок, 10 березня, в Лондоні тимчасово перекрили Тауерський міст для пішоходів і транспорту. Причиною став чоловік, який видерся на бокові конструкції мосту.

Про це повідомила лондонська поліція у соцмережі X (Twitter).

Правоохоронці не розголошують деталей інциденту, однак очевидці активно ділилися фото та відео події в соцмережах.

Згодом у поліції підтвердили, що чоловік “успішно спустився”, після чого рух мостом було відновлено.

Нагадаємо, в Одесі двоє хлопців піднялися на нерухомий потяг, де їх вдарило струмом. На жаль, один із них загинув, другому надається допомога.