У Франції відкрили завод часів Першої світової: що відомо про "несподіваний крок" Макрона

Європа стає на військові рейки. Через війну в Україні у Франції наново відкрили завод часів Першої Світової. На будівництві побував і президент країни Еммануель Макрон. Посадовець закликає до якнайшвидшого нарощування військових потужностей на тлі війни в Україні і радить допомагати Києву більше, зокрема, з огляду на зволікання Вашингтону. Макрон каже, що настав час для геостратегічних змін.

Докладніше про європейське переозброєння - в сюжеті кореспондентки ТСН Оксани Ткаченко.

Що відомо про завод у Франції

Цей завод у Бержераку постачав порох ще в часи Першої Світової. 2007 року підприємство демонтували, бо бракувало замовлень. Нині ж, 2024 року війна в Україні змусила французів - дати йому нове життя. Президент Еммануель Макрон закладає одну із цеглин на офіційній церемонії відкриття будівництва. Посадовець наголошує, відновлення заводу є терміновим та необхідним для постачання артилерійських снарядів в Україну.

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"Світ, у якому ми опинилися, не зникне із закінченням війни в Україні завтра. Адже нещодавно в Росії відбулося масове переозброєння. Тому по всій Європі ви можете нині побачити збільшення військових витрат і замовлень", - сказав він.

Підприємство відкриває компанія УРЕНКО - провідний європейський постачальник пороху та вибухових речовин. Завод обіцяють добудувати наступного року. Виготовлятимуть по 1200 тонн продукції на рік. Враховуючи активні бойові дії у Європі, наразі замовлень у них так багато - що вистачать для безперебійної роботи до 2030 року.

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Зокрема, їхню продукцію використовуватимуть у Сау Цезар, які Париж від початку повномасштабки постачає Україні. Еммануель Макрон запевняє, настав час до реіндустріалізації Франції у військовій сфері.

"Ви вже майже подвоїли своє виробництво для знаменитого озброєння. І я кажу, щоб було зрозуміло для усіх - коли ми говоримо про гаубиці "Цезар", ми дуже пишаємося тим, що можемо їх постачати. Ця зброя є фундаментальною для оборони української території", - сказав Макрон.

Під загрозою - безпека Європи

Іще одна пропозиція французького керманича - виділити Україні додаткові 50 мільярдів євро в межах програми Юкрейн Фасіліті, поки Штати зволікають зі своєю допомогою. Наполягає, кинути Київ вони не можуть за жодних обставин, бо війна усього за за півтори тисячі кілометрів від Франції. А отже під загрозою - і безпека усієї Європи.

Ви чули як ми регулярно говоримо про військову економіку і міністри протягом наступних тижнів мобілізуватимуть свої зусилля задля постачань зброї Україні, щоб вона могла протистояти цій геополітичній реальності, в якій ми ще довго існуватимемо.

Сміливими та рішучими заявами у бік України та Росії очільник Франції почав дивувати світ останні кілька місяців. Макрон дорікає союзникам через боягузство - і навіть висунув припущення, що можна відправити до нашої країни війська, чим неабияк збурив партнерів по НАТО.

Але поки політик голосно заявляє про себе як найпалкішого союзника України, сама Франція активно нарощує платежі за газ Росії. Видання "Politico" пише, що лише за перші три місяці цього року постачання російського скрапленого природного газу до Франції зросли більше, ніж у будь-яку іншу країну ЄС, порівняно з минулим роком.

Нагадаємо, президент Франції також заявив, що, ймовірно, потрібно буде надати Україні 50 млрд євро допомоги.

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