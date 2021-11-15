Несподіваний поворот: Ірак планує рейс для вивезення своїх громадян з Білорусі

Рейс запланований на 18 листопада.
Ірак визначив дату першого рейсу для повернення своїх громадян з Білорусі додому.
Про це повідомили в іракському МЗС, розповіли у ТСН.Ранок.
Літак вирушить вже 18 листопада. Зазначається, що це буде першйи рейс. "Ми підтримуємо добровільне повернення", - розповів речник міністерства закордонних справ республіки Ахмед ас-Сахаф.
Натепер у таборі біля польського кордону за різними оцінками перебуває до 20 тисяч мігрантів - вихідців з країн близького сходу та Африки. Ситуація там вкрай напружена: польська влада очікує чергових спроб штурму кордону.
Як повідомлялося, вже сьогодні ЄС планує розширити санкції проти Білорусі. У "чорному" списку близько 30 білоруських посадовців, авіакомпанії та туристичні агенції, причетні до звезення мігрантів до кордонів Євросоюзу. У держдепі США припускають, що міграційна криза на кордоні Білорусі та ЄС спровокована Мінськом, щоб відвернути увагу від дій Росії біля кордону з Україною.
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