Несподіваний поворот: Ірак планує рейс для вивезення своїх громадян з Білорусі

Несподіваний поворот: Ірак планує рейс для вивезення своїх громадян з Білорусі

Рейс запланований на 18 листопада.

Ірак визначив дату першого рейсу для повернення своїх громадян з Білорусі додому.

Про це повідомили в іракському МЗС, розповіли у ТСН.Ранок.

Літак вирушить вже 18 листопада. Зазначається, що це буде першйи рейс. "Ми підтримуємо добровільне повернення", - розповів речник міністерства закордонних справ республіки Ахмед ас-Сахаф.

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Натепер у таборі біля польського кордону за різними оцінками перебуває до 20 тисяч мігрантів - вихідців з країн близького сходу та Африки. Ситуація там вкрай напружена: польська влада очікує чергових спроб штурму кордону.

Новини світу: Ірак визначив дату першого рейсу для повернення своїх громадян з Білорусі додому

Як повідомлялося, вже сьогодні ЄС планує розширити санкції проти Білорусі. У "чорному" списку близько 30 білоруських посадовців, авіакомпанії та туристичні агенції, причетні до звезення мігрантів до кордонів Євросоюзу. У держдепі США припускають, що міграційна криза на кордоні Білорусі та ЄС спровокована Мінськом, щоб відвернути увагу від дій Росії біля кордону з Україною.

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