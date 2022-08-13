Несподівано стрибнув з мосту: в Росії військовий привселюдно наклав на себе руки (відео)

Самогубець лише місяць тому був призваний до російської армії із Калініграда.

У Санкт-Петербурзі один із російських військовослужбовців, який служив на крейсері-музеї "Аврора", наклав на себе руки, стрибнувши з мосту у Велику Невку.

Про це повідомило видання Shot у Telegram та оприлюднило відео моменту стрибка молодого матроса з мосту.

Зазначається, що 19-річний матрос В’ячеслав Демиденко, повертаючись разом із колегами зі сніданку у Військово-морській академії Петербурга, мовчки стрибнув з мосту у воду.

Тіло матроса за кілька годин знайшла рятувальна служба.

Фото: Медіазона

Разом з Демиденком мало не затонули ще двоє військовослужбовців, які кинулися його рятувати.

За даними видання, молодий росіянин лише місяць тому був призваний до армії РФ із Калініграда.

Нагадаємо, Росія втрачає щодня до 500 своїх військових у війні проти України. Такі значні втрати означають те, що Путіну найімовірніше не вдасться досягти своєї ключової мети – захопити увесь схід України до кінця року.

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