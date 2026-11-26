Юрій Грехов.

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У Росії заарештували заступника головнокомандувача Повітряно-космічних сил РФ з озброєння генерал-полковника Юрія Грехова. Військовий раніше керував військами протиповітряної та протиракетної оборони Росії.

Про це повідомили ASTRA і Медуза.

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Рішення про арешт Грехова ухвалив 235-й гарнізонний військовий суд Москви. Клопотання подало Головне військове слідче управління Слідчого комітету РФ.

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Водночас у картці судової справи не вказано, у чому саме обвинувачують високопоставленого військового та з чим пов’язаний його арешт. Водночас, за ійнормацією ЗМІ, генерал-полковника звинувачують в отриманні хабара в особливо великому розмірі за частиною 6 статті 290 Кримінального кодексу РФ.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що не володіє інформацією щодо затримання генерала.

Що відомо про Юрія Грехова

Юрію Грехову 64 роки, на військовій службі він перебуває з 1979 року. Від 2021-го обіймає посаду заступника головнокомандувача Повітряно-космічних сил РФ з озброєння. До цього, від 2018 року, він командував військами протиповітряної та протиракетної оборони Росії.

2022 року Європейський Союз вніс Грехова до санкційного списку як особу, причетну до військової агресії Росії проти України.

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Нагадаємо, у листопаді і Москві засудили до десяти років колонії суворого режиму колишнього першого заступника міністра оборони РФ Руслана Цалікова, якого вважали одним із найближчих соратників Сергія Шойгу. Його визнали винним у корупції, розкраданні бюджетних коштів і відмиванні грошей. Також експосадовцю призначили штраф у розмірі 500 млн рублів.

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