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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Несподіваний торнадо пронісся Францією: пошкоджено аеропорт і будинки

У департаменті Ендр і Луара у Франції торнадо накрив аеропорт Тура та завдав шкоди житловим будинкам. Стихія виникла раптово на тлі активного шторму.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Торнадо

Торнадо / © pixabay.com

У понеділок, 21 липня, близько 10:20 ранку торнадо накрив аеропорт міста Тур (департамент Ендр і Луара, Франція), сформувавшись на краю потужного штормового фронту.

Про це повідомила французька обсерваторія Keraunos, що спеціалізується на спостереженні за торнадо та сильними грозами, передає BMFTV.

За даними Keraunos, явище виникло в межах конвективного штормового осередку, який сформувався рано-вранці у сусідньому департаменті Мен і Луара й близько 9:30 досяг Тура. У регіоні в цей час діяло попередження про жовтий рівень небезпеки через грози, видане метеорологічним інститутом Météo France.

За оцінкою метеорологів, торнадо виник із так званого міні-суперосередка — рідкісного виду грози, яка потребує дуже нестабільних атмосферних умов: теплого, вологого повітря біля землі та сильного вітру на висоті.

Шторм завдав переважно шкоди рослинності. Водночас місцеві ЗМІ повідомляють про пошкодження дахів щонайменше чотирьох будинків у місті Рошкорбон, що розташоване поблизу епіцентру торнадо.

Представники місцевої метеослужби зазначають, що торнадо супроводжувався характерним всмоктуванням повітря та обертальними рухами — типовими для цього явища. Ситуація перебуває під контролем, триває оцінка завданих збитків.

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