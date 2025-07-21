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Несподіваний торнадо пронісся Францією: пошкоджено аеропорт і будинки
У департаменті Ендр і Луара у Франції торнадо накрив аеропорт Тура та завдав шкоди житловим будинкам. Стихія виникла раптово на тлі активного шторму.
У понеділок, 21 липня, близько 10:20 ранку торнадо накрив аеропорт міста Тур (департамент Ендр і Луара, Франція), сформувавшись на краю потужного штормового фронту.
Про це повідомила французька обсерваторія Keraunos, що спеціалізується на спостереженні за торнадо та сильними грозами, передає BMFTV.
За даними Keraunos, явище виникло в межах конвективного штормового осередку, який сформувався рано-вранці у сусідньому департаменті Мен і Луара й близько 9:30 досяг Тура. У регіоні в цей час діяло попередження про жовтий рівень небезпеки через грози, видане метеорологічним інститутом Météo France.
За оцінкою метеорологів, торнадо виник із так званого міні-суперосередка — рідкісного виду грози, яка потребує дуже нестабільних атмосферних умов: теплого, вологого повітря біля землі та сильного вітру на висоті.
Шторм завдав переважно шкоди рослинності. Водночас місцеві ЗМІ повідомляють про пошкодження дахів щонайменше чотирьох будинків у місті Рошкорбон, що розташоване поблизу епіцентру торнадо.
Представники місцевої метеослужби зазначають, що торнадо супроводжувався характерним всмоктуванням повітря та обертальними рухами — типовими для цього явища. Ситуація перебуває під контролем, триває оцінка завданих збитків.