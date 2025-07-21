Несподіваний торнадо пронісся Францією: пошкоджено аеропорт і будинки

Торнадо / © pixabay.com

Реклама

У понеділок, 21 липня, близько 10:20 ранку торнадо накрив аеропорт міста Тур (департамент Ендр і Луара, Франція), сформувавшись на краю потужного штормового фронту.

Про це повідомила французька обсерваторія Keraunos, що спеціалізується на спостереженні за торнадо та сильними грозами, передає BMFTV.

За даними Keraunos, явище виникло в межах конвективного штормового осередку, який сформувався рано-вранці у сусідньому департаменті Мен і Луара й близько 9:30 досяг Тура. У регіоні в цей час діяло попередження про жовтий рівень небезпеки через грози, видане метеорологічним інститутом Météo France.

Реклама

За оцінкою метеорологів, торнадо виник із так званого міні-суперосередка — рідкісного виду грози, яка потребує дуже нестабільних атмосферних умов: теплого, вологого повітря біля землі та сильного вітру на висоті.

Шторм завдав переважно шкоди рослинності. Водночас місцеві ЗМІ повідомляють про пошкодження дахів щонайменше чотирьох будинків у місті Рошкорбон, що розташоване поблизу епіцентру торнадо.

Представники місцевої метеослужби зазначають, що торнадо супроводжувався характерним всмоктуванням повітря та обертальними рухами — типовими для цього явища. Ситуація перебуває під контролем, триває оцінка завданих збитків.