Неспокійна ніч у Росії: дрони атакували кілька регіонів: уражено нафтобазу в Ліпецькій області

Дрон / © ТСН.ua

Як повідомляють російські моніторингові канали, ударні безпілотники Сил оборони України уразили нафтобазу в місті Усмань Ліпецької області. Про масштаби пошкоджень офіційна влада регіону наразі не повідомляє.

Вибухи також лунали в місті Стерлітамак. Місцеві жителі публікують відео та повідомляють про серію гучних звуків у різних районах міста. За їхніми словами, вибухи тривали кілька годин.

Повідомляється, що безпілотники фіксували і над територією Республіка Башкортостан, де також оголошували підвищену тривогу.

У районі міста Твер російські джерела заявляють про активну роботу систем радіоелектронної боротьби. Водночас офіційних підтверджень щодо результатів цієї роботи немає.

Неспокійною була ніч і в Ленінградська область. Там традиційно заявили про нібито падіння уламків безпілотників, не уточнюючи, що саме стало їхньою ціллю.

Міноборони РФ традиційно не надає детальної інформації щодо наслідків нічних інцидентів. Українська сторона офіційно ці повідомлення наразі не коментувала.