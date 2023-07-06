"Несправедливо": у Грузії прокоментували ситуацію з послом, якого Київ попросив поїхати через Саакашвілі

Голова грузинського МЗС підкреслив, що з послом консультацій, як на те вказував Київ, проводити не будуть.

Міністерство закордонних справ Грузії заявило, що після повернення посла до Тбілісі посольство Грузії в Києві продовжує працювати, "дипломати на місці, і ми продовжимо роботу в цьому напрямі". В МЗС не мають наміру проводити консультацій із Георгієм Закарашвілі.

Про це очільник грузинського МЗС Ілля Дарчіашвілі заявив в ефірі Imedi, повідомляє "Європейська правда".

"Георгій Закарашвілі – це людина, яка в найскладніші моменти разом із кількома послами ані на день не виїхала з Києва, і це рішення (виїзд. – ред.) щодо нього несправедливе, навіть по-людськи", – зазначив він.

МЗС Грузії вважає, що ситуація не може стосуватися колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі, тому що претензій до влади не має навіть Європейський суд із прав людини.

Зазначимо, що посол Грузії в Україні Георгій Закарашвілі залишив Київ після вимоги української влади на тлі ситуації з Міхеілом Саакашвілі. Закарашвілі заявив, що його відʼїзд з України "заважає розвитку двосторонніх відносин і, відповідно, створює певні проблеми, зокрема для комунікації".

Така ситуація склалася після протесту МЗС України грузинському послу Георгію Закарашвілі через суттєве погіршенням стану Міхеіла Саакашвілі.

В Офісі українського президента заявили, що Грузія продовжує повільно й цинічно катувати свого експрезидента Міхеіла Саакашвілі. Те, що відбувається — це "неймовірне історичне самогубство".

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