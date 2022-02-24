"Неспровокований напад": лідери ЄС зробили спільну заяву і пообіцяли притягнути РФ до відповідальності

Фон дер Ляйєн та Мішель засудили необґрунтований напад Росії на Україну.

Глави Європейської ради Шарль Мішель та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн опублікували спільну заяву на підтримку України.

У четвер, 24 лютого, заявив з'явилися у Twitter.

У ЄС обіцяють притягнути Кремль до відповідальності за свої дії на території України. У документі дії РФ назвали "неспровокованими та невиправданими". Зазначається, що Москва грубо порушила міжнародне право та підриває європейську та глобальну безпеку та стабільність.

"Ми рішуче засуджуємо необґрунтований напад Росії на Україну. У ці темні часи наші думки з Україною, з невинними жінками, чоловіками та дітьми, які зіткнулися з цим неспровокованим нападом і зараз бояться за своє життя, – йдеться у заяві глав Євроради та Єврокомісії.

We strongly condemn Russia´s unjustified attack on #Ukraine.



In these dark hours, our thoughts are with Ukraine and the innocent women, men and children as they face this unprovoked attack and fear for their lives.



We will hold the Kremlin accountable. — Charles Michel (@eucopresident) February 24, 2022

Обидва лідери ЄС закликали РФ "негайно припинити бойові дії, вивести свої війська з України та повністю поважати територіальну цілісність, суверенітет та незалежність України".

We strongly condemn Russia´s unjustified attack on Ukraine.



In these dark hours, our thoughts are with Ukraine and the innocent women, men and children as they face this unprovoked attack and fear for their lives.



We will hold the Kremlin accountable. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 24, 2022

Крім того, Шарль Мішель терміново скликав позачергове засідання Європейської ради, аби обговорити ситуацію та скоординувати дії щодо обмежувальних заходів щодо Кремля, які "спричинять масштабні та серйозні наслідки для Росії за її дії, у тісній співпраці з нашими трансатлантичними партнерами".

Своєю чергшою, президентка фон дер Ляйєн представить подальший пакет санкцій. Його наразі який допрацьовує Європейська комісія.